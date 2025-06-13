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Попова рассказала о работе над тестом для определения иммунитета к холере - РИА Новости, 13.06.2025
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01:11 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/kholera-2022565571.html
Попова рассказала о работе над тестом для определения иммунитета к холере
Попова рассказала о работе над тестом для определения иммунитета к холере - РИА Новости, 13.06.2025
Попова рассказала о работе над тестом для определения иммунитета к холере
Тест для определения иммунитета к холере находится на стадии регистрации, однако исследователи из других стран уже сейчас заинтересованы в нем, РФ будет... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T01:11:00+03:00
2025-06-13T01:11:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
евразийский экономический союз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Тест для определения иммунитета к холере находится на стадии регистрации, однако исследователи из других стран уже сейчас заинтересованы в нем, РФ будет делиться разработкой, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Второй тест, который мы разработали, но который еще на стадии регистрации, это тест, который определяет иммунитет холеры, который может нам очень быстро сказать, человек недавно заболел и переболел холерой или у него уже давний иммунитет, или есть динамика, то есть есть нарастание иммунитета. То есть мы видим, что это реконволюция в том случае, когда уже и возбудителя то в организме нет, но иммунитет продолжает реагирование", - сказала Попова. Она уточнила, что такой тест выявляет все варианты иммуноглобулинов, а также определяет их количество. Это уже сегодня помогает оценивать ситуацию при возникновении любого завозного случая холеры. "Это важные результаты, коллеги очень заинтересованы. Мы вчера провели совет руководителей санитарно-эпидемиологических служб стран Евразийского экономического союза. Интерес очень большой, все хотят получить этот инструмент противодействия эпидугрозе. Мы, конечно же, будем делиться и будем помогать не только странами ЕАЭС, но и со всеми нашими коллегами в дружественных странах, где наша помощь необходима", - добавила глава ведомства.
https://ria.ru/20250613/popova-2022565385.html
https://ria.ru/20250504/kholera-2014831465.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, евразийский экономический союз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Евразийский экономический союз, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала о работе над тестом для определения иммунитета к холере

Попова: тест для определения иммунитета к холере находится на стадии регистрации

© РИА Новости / Максим БлиновЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Забор крови. Архивное фото
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СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Тест для определения иммунитета к холере находится на стадии регистрации, однако исследователи из других стран уже сейчас заинтересованы в нем, РФ будет делиться разработкой, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Второй тест, который мы разработали, но который еще на стадии регистрации, это тест, который определяет иммунитет холеры, который может нам очень быстро сказать, человек недавно заболел и переболел холерой или у него уже давний иммунитет, или есть динамика, то есть есть нарастание иммунитета. То есть мы видим, что это реконволюция в том случае, когда уже и возбудителя то в организме нет, но иммунитет продолжает реагирование", - сказала Попова.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Она уточнила, что такой тест выявляет все варианты иммуноглобулинов, а также определяет их количество. Это уже сегодня помогает оценивать ситуацию при возникновении любого завозного случая холеры.
"Это важные результаты, коллеги очень заинтересованы. Мы вчера провели совет руководителей санитарно-эпидемиологических служб стран Евразийского экономического союза. Интерес очень большой, все хотят получить этот инструмент противодействия эпидугрозе. Мы, конечно же, будем делиться и будем помогать не только странами ЕАЭС, но и со всеми нашими коллегами в дружественных странах, где наша помощь необходима", - добавила глава ведомства.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаЕвразийский экономический союзФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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