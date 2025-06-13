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Правительство выделило средства на работу комплекса "Новый Херсонес" - РИА Новости, 13.06.2025
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Культура
 
15:19 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/khersones-2022665230.html
Правительство выделило средства на работу комплекса "Новый Херсонес"
Правительство выделило средства на работу комплекса "Новый Херсонес" - РИА Новости, 13.06.2025
Правительство выделило средства на работу комплекса "Новый Херсонес"
Правительство РФ выделило финансирование на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", на эти цели будет направлено более 2 миллиардов... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:19:00+03:00
2025-06-13T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило финансирование на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", на эти цели будет направлено более 2 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства и федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении. С помощью выделенных средств будут компенсированы расходы комплекса в 2024 году и обеспечено финансирование его работы в 2025 году. Речь идёт о расходах, в том числе связанных с подготовкой и созданием новых экспозиций, приобретением оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" был возведён в Севастополе по поручению президента. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвящённые христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы. С момента открытия "Нового Херсонеса" его содержание и эксплуатация осуществляются за счёт средств благотворительного фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история". Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда кабмина был рассмотрен на заседании правительства 9 июня.
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Культура, Россия, Севастополь, Республика Крым, Новости культуры, Музеи, Правительство РФ
Правительство выделило средства на работу комплекса "Новый Херсонес"

Правительство выделило 2 млрд рублей на обеспечение работы "Нового Херсонеса"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило финансирование на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", на эти цели будет направлено более 2 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба кабмина.
"Более 2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства и федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении.
С помощью выделенных средств будут компенсированы расходы комплекса в 2024 году и обеспечено финансирование его работы в 2025 году. Речь идёт о расходах, в том числе связанных с подготовкой и созданием новых экспозиций, приобретением оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности.
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" был возведён в Севастополе по поручению президента. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвящённые христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы. С момента открытия "Нового Херсонеса" его содержание и эксплуатация осуществляются за счёт средств благотворительного фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история".
Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда кабмина был рассмотрен на заседании правительства 9 июня.
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