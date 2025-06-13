https://ria.ru/20250613/kherson-2022696851.html

Дроны транслировали гимн России в Херсоне

Дроны транслировали гимн России в Херсоне - РИА Новости, 13.06.2025

Дроны транслировали гимн России в Херсоне

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью установленной на дрон акустической системы... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T19:20:00+03:00

2025-06-13T19:20:00+03:00

2025-06-13T19:20:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 13 июн - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью установленной на дрон акустической системы транслировал в оккупированном Киевом Херсоне гимн России, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью установленной на коптер аудиоколонки транслировал в Херсоне гимн России", - сообщили в оборонном ведомстве. Коптер с подвешенной к нему акустической системой был запущен расчетом БПЛА 18-й армии на левом берегу Днепра. Преодолев ПВО и РЭБ противника, дрон завис над одним из зданий в Херсоне, после чего через колонку началось проигрывание гимна России. Спустя некоторое время местные жители стали подходить к данной локации, чтобы послушать гимн. Он был проигран не менее трех раз. После завершения акции дрон успешно вернулся на левый берег Днепра. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250612/putin--2022525866.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсон, технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф