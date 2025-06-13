https://ria.ru/20250613/katar-2022690875.html

Катар приложит усилия для прекращения агрессии Израиля

Катар приложит усилия для прекращения агрессии Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Катар приложит усилия для прекращения агрессии Израиля

Катар вместе с партнёрами в регионе и в мире приложит усилия для срочного прекращения агрессии Израиля против Ирана, заявил премьер-министр, глава МИД Катара... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:07:00+03:00

2025-06-13T18:07:00+03:00

2025-06-13T18:19:00+03:00

в мире

катар

израиль

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Катар вместе с партнёрами в регионе и в мире приложит усилия для срочного прекращения агрессии Израиля против Ирана, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи."Премьер-министр, глава МИД Катара подчеркнул решительное осуждение со стороны Катара израильской атаки, которая представляет собой откровенное нарушение иранского суверенитета и безопасности и пренебрежение международным правом и его принципами", - приводит МИД Катара содержание разговора на своём сайте."Он принёс соболезнования от имени Катара семьям погибших, заверив, что Катар будет действовать вместе с региональными и международными партнерами, чтобы в срочном порядке положить конец агрессии против Ирана и не дать региону столкнуться с катастрофическими последствиями этой эскалации для его безопасности и стабильности", - отметили в министерстве.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном