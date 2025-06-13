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В Запорожской области запустили канал связи для жителей Одессы и Киева - РИА Новости, 13.06.2025
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19:30 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/kanal-2022698703.html
В Запорожской области запустили канал связи для жителей Одессы и Киева
В Запорожской области запустили канал связи для жителей Одессы и Киева - РИА Новости, 13.06.2025
В Запорожской области запустили канал связи для жителей Одессы и Киева
В Запорожской области запустили гуманитарный канал связи для жителей городов Запорожье, Харьков, Одесса, Киев и Днепропетровск, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T19:30:00+03:00
2025-06-13T19:30:00+03:00
в мире
запорожская область
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запорожье
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. В Запорожской области запустили гуманитарный канал связи для жителей городов Запорожье, Харьков, Одесса, Киев и Днепропетровск, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Запорожской области начал работу гуманитарный канал связи, написав в который жители еще не освобожденных Запорожья, Харькова, Одессы, Киева, Днепропетровска могут сообщить о военных и гражданских преступлениях террористического режима Киева, о принудительной мобилизации, чтобы ни один преступник не смог уйти от ответственности", - написал Балицкий. Губернатор также опубликовал ссылку на канал, который называется "Стоп ТЦК". ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.). В описании канала говорится, что он предназначен для приема сообщений о противоправной деятельности сотрудников украинских военкоматов. "Страна должна знать своих "героев". Без допомоги не буде перемоги (рус. без помощи не будет победы – ред.)", - говорится в описании канала. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250613/ukraina-2022695152.html
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в мире, запорожская область, киев, запорожье, евгений балицкий, одесса, харьков
В мире, Запорожская область, Киев, Запорожье, Евгений Балицкий, Одесса, Харьков
В Запорожской области запустили канал связи для жителей Одессы и Киева

Балицкий: в Запорожской области запустили гуманитарный канал связи

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. В Запорожской области запустили гуманитарный канал связи для жителей городов Запорожье, Харьков, Одесса, Киев и Днепропетровск, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В Запорожской области начал работу гуманитарный канал связи, написав в который жители еще не освобожденных Запорожья, Харькова, Одессы, Киева, Днепропетровска могут сообщить о военных и гражданских преступлениях террористического режима Киева, о принудительной мобилизации, чтобы ни один преступник не смог уйти от ответственности", - написал Балицкий.
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Губернатор также опубликовал ссылку на канал, который называется "Стоп ТЦК". ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.). В описании канала говорится, что он предназначен для приема сообщений о противоправной деятельности сотрудников украинских военкоматов.
"Страна должна знать своих "героев". Без допомоги не буде перемоги (рус. без помощи не будет победы – ред.)", - говорится в описании канала.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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В миреЗапорожская областьКиевЗапорожьеЕвгений БалицкийОдессаХарьков
 
 
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