https://ria.ru/20250613/kadry--2022666708.html

Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР

Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025

Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР

Минобороны РФ показало видеоролик освобождения населенного пункта Комар в ДНР, в котором российский военнослужащий развернул флаг России. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:25:00+03:00

2025-06-13T15:25:00+03:00

2025-06-13T15:35:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик освобождения населенного пункта Комар в ДНР, в котором российский военнослужащий развернул флаг России.Об освобождении Комара российское ведомство сообщило в пятницу.На кадрах видно, как российский военнослужащий стоит с государственным флагом сначала у одного из крупных зданий, а затем на его крыше.Также показано уничтожение различной бронетехники - бронетранспортера М113, БМП-1, боевой бронированной машины, броневика MaxxPro, а также различной инфраструктуры боевиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250613/koptevo--2022632780.html

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Кадры из освобожденного населенного пункта Комар Минобороны России показало кадры из населенного пункта Комар, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня. 2025-06-13T15:25 true PT1M03S

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