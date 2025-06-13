Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 13.06.2025 (обновлено: 15:35 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/kadry--2022666708.html
Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР
Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025
Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР
Минобороны РФ показало видеоролик освобождения населенного пункта Комар в ДНР, в котором российский военнослужащий развернул флаг России. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:25:00+03:00
2025-06-13T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022665958_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d10d3e53be5b86dc86d9d5da94c32bc.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик освобождения населенного пункта Комар в ДНР, в котором российский военнослужащий развернул флаг России.Об освобождении Комара российское ведомство сообщило в пятницу.На кадрах видно, как российский военнослужащий стоит с государственным флагом сначала у одного из крупных зданий, а затем на его крыше.Также показано уничтожение различной бронетехники - бронетранспортера М113, БМП-1, боевой бронированной машины, броневика MaxxPro, а также различной инфраструктуры боевиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250613/koptevo--2022632780.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из освобожденного населенного пункта Комар
Минобороны России показало кадры из населенного пункта Комар, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня.
2025-06-13T15:25
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022665958_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e81e6322c3684d46e338fbb0b1b5d8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР

МО показало видео с российскими военными с флагами РФ в освобожденном Комаре

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик освобождения населенного пункта Комар в ДНР, в котором российский военнослужащий развернул флаг России.
Об освобождении Комара российское ведомство сообщило в пятницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
На кадрах видно, как российский военнослужащий стоит с государственным флагом сначала у одного из крупных зданий, а затем на его крыше.
Также показано уничтожение различной бронетехники - бронетранспортера М113, БМП-1, боевой бронированной машины, броневика MaxxPro, а также различной инфраструктуры боевиков.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Российские войска освободили Коптево в ДНР
12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала