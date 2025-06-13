https://ria.ru/20250613/kadry--2022666708.html
Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР
Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025
Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР
Минобороны РФ показало видеоролик освобождения населенного пункта Комар в ДНР, в котором российский военнослужащий развернул флаг России. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:25:00+03:00
2025-06-13T15:25:00+03:00
2025-06-13T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик освобождения населенного пункта Комар в ДНР, в котором российский военнослужащий развернул флаг России.Об освобождении Комара российское ведомство сообщило в пятницу.На кадрах видно, как российский военнослужащий стоит с государственным флагом сначала у одного из крупных зданий, а затем на его крыше.Также показано уничтожение различной бронетехники - бронетранспортера М113, БМП-1, боевой бронированной машины, броневика MaxxPro, а также различной инфраструктуры боевиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250613/koptevo--2022632780.html
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Кадры из освобожденного населенного пункта Комар
Минобороны России показало кадры из населенного пункта Комар, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня.
2025-06-13T15:25
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Минобороны показало кадры из освобожденного села Комар в ДНР
МО показало видео с российскими военными с флагами РФ в освобожденном Комаре