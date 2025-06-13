https://ria.ru/20250613/jurist-2022567213.html
Юрист рассказал о новых правилах подачи обращений через сайт МВД
Юрист рассказал о новых правилах подачи обращений через сайт МВД - РИА Новости, 13.06.2025
Юрист рассказал о новых правилах подачи обращений через сайт МВД
Гражданам РФ с 23 мая для подачи обращения через сайт в МВД необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи в "Госуслугах", рассказал РИА... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T02:20:00+03:00
2025-06-13T02:20:00+03:00
2025-06-13T02:20:00+03:00
общество
технологии
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Гражданам РФ с 23 мая для подачи обращения через сайт в МВД необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи в "Госуслугах", рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Теперь для того, чтобы юридическому или физическому лицу подать обращение, например, через сайт МВД, надо будет авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи в сервисе "Госуслуги", - рассказал Хаминский. Юрист обратил внимание, что ответы МВД будет отправлять только на электронную почту с российскими доменами (.ru, .рф, .su и другие). Как напомнил Хаминский, ранее в сервисе по приему обращений на сайте министерства таких ограничений не было. "Новые требования распространят и на аналогичные сервисы органов, организаций и территориальных подразделений МВД", - добавил юрист.
https://ria.ru/20250610/moshenniki-2021920838.html
https://ria.ru/20250602/gosuslugi-2020521675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Юрист рассказал о новых правилах подачи обращений через сайт МВД
Хаминский: для подачи обращения через сайт МВД надо авторизоваться на Госуслугах