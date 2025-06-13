https://ria.ru/20250613/jakutija-2022600966.html

В якутском селе, пострадавшем от пожара, открыли второй крупный объект

В якутском селе, пострадавшем от пожара, открыли второй крупный объект - РИА Новости, 13.06.2025

В якутском селе, пострадавшем от пожара, открыли второй крупный объект

Второй крупный объект открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии, МФЦ будет обслуживать около 700 человек, в том числе жителей окрестных... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:09:00+03:00

2025-06-13T09:09:00+03:00

2025-06-13T09:29:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

владимир путин

айсен николаев

почта россии

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Второй крупный объект открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии, МФЦ будет обслуживать около 700 человек, в том числе жителей окрестных населённых пунктов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году по поручению президента страны в Бясь-Кюеле открыли новую школу. Летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населённом пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс – 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ. По данным региональных властей, по поручению президента Владимира Путина в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и плана социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в День России в селе ввели еще один крупный объект. "Мы все помним, как в августе 2021 года село серьёзно пострадало от лесных пожаров. Общими усилиями удалось отстоять значительную часть населённого пункта от огня. И вот тогда мы пообещали жителям восстановить посёлок. Позже, когда докладывал нашему Президенту о лесных пожарах в Якутии, я поставил вопрос о том, чтобы мы не только восстановили село, но и сделали его ещё лучше. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить нашего Владимира Владимировича Путина, который поддержал нас тогда. Сегодня введён в эксплуатацию замечательный центр, в котором собраны все службы, действующие в селе. Конечно же, это огромный шаг вперёд. И жители сегодня рады, что у них есть замечательный концертный зал, спортивный зал, администрация, библиотека, музей, Почта России. И, безусловно, это действительно стало сердцем посёлка", – приводятся слова главы республики Айсена Николаева. Он отметил, что поручение президента полностью выполнено. "Многофункциональный центр "Атамай" рассчитан на обслуживание около 700 человек, в том числе жителей окрестных населённых пунктов Бяс-Кюеля. В новом здании площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров оборудованы культурная, спортивная и общественная зоны", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в здании также будут размещены отделение Почты России, спортивный зал с трибуной на 50 мест, тренажёрный и хореографический залы, сцена со зрительным залом на 250 мест, модульная библиотека с читальным залом, АТС, а также помещения для выставочной деятельности и проведения традиционных обрядов. Также предусмотрены пространства для общественных инициатив и развития предпринимательства: кабинет заседаний Совета ветеранов, выставочный зал и фотостудия. Кроме того, здесь будет находиться администрация муниципального образования.

https://ria.ru/20241017/yakutiya-1978473867.html

https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974477425.html

https://ria.ru/20241005/shkola-1976518342.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, айсен николаев, почта россии, природные пожары в россии, республика саха (якутия)