Рейтинг@Mail.ru
В якутском селе, пострадавшем от пожара, открыли второй крупный объект - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
09:09 13.06.2025 (обновлено: 09:29 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/jakutija-2022600966.html
В якутском селе, пострадавшем от пожара, открыли второй крупный объект
В якутском селе, пострадавшем от пожара, открыли второй крупный объект - РИА Новости, 13.06.2025
В якутском селе, пострадавшем от пожара, открыли второй крупный объект
Второй крупный объект открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии, МФЦ будет обслуживать около 700 человек, в том числе жителей окрестных... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:09:00+03:00
2025-06-13T09:29:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
владимир путин
айсен николаев
почта россии
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022603490_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_1656dbe9916543b90f0cd754992a72c7.jpg
ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Второй крупный объект открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии, МФЦ будет обслуживать около 700 человек, в том числе жителей окрестных населённых пунктов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году по поручению президента страны в Бясь-Кюеле открыли новую школу. Летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населённом пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс – 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ. По данным региональных властей, по поручению президента Владимира Путина в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и плана социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в День России в селе ввели еще один крупный объект. "Мы все помним, как в августе 2021 года село серьёзно пострадало от лесных пожаров. Общими усилиями удалось отстоять значительную часть населённого пункта от огня. И вот тогда мы пообещали жителям восстановить посёлок. Позже, когда докладывал нашему Президенту о лесных пожарах в Якутии, я поставил вопрос о том, чтобы мы не только восстановили село, но и сделали его ещё лучше. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить нашего Владимира Владимировича Путина, который поддержал нас тогда. Сегодня введён в эксплуатацию замечательный центр, в котором собраны все службы, действующие в селе. Конечно же, это огромный шаг вперёд. И жители сегодня рады, что у них есть замечательный концертный зал, спортивный зал, администрация, библиотека, музей, Почта России. И, безусловно, это действительно стало сердцем посёлка", – приводятся слова главы республики Айсена Николаева. Он отметил, что поручение президента полностью выполнено. "Многофункциональный центр "Атамай" рассчитан на обслуживание около 700 человек, в том числе жителей окрестных населённых пунктов Бяс-Кюеля. В новом здании площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров оборудованы культурная, спортивная и общественная зоны", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в здании также будут размещены отделение Почты России, спортивный зал с трибуной на 50 мест, тренажёрный и хореографический залы, сцена со зрительным залом на 250 мест, модульная библиотека с читальным залом, АТС, а также помещения для выставочной деятельности и проведения традиционных обрядов. Также предусмотрены пространства для общественных инициатив и развития предпринимательства: кабинет заседаний Совета ветеранов, выставочный зал и фотостудия. Кроме того, здесь будет находиться администрация муниципального образования.
https://ria.ru/20241017/yakutiya-1978473867.html
https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974477425.html
https://ria.ru/20241005/shkola-1976518342.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022603490_125:0:1262:853_1920x0_80_0_0_0c60b0c8ae8084c8148f114f36002b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, айсен николаев, почта россии, природные пожары в россии, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Владимир Путин, Айсен Николаев, Почта России, Природные пожары в России, Республика Саха (Якутия)
В якутском селе, пострадавшем от пожара, открыли второй крупный объект

Второй крупный объект открыли в пострадавшем от пожара селе Бясь-Кюель в Якутии

© Фото : ЯСИА/Андрей СорокинОткрытие Атамайского центра досуга в селе Бясь-Кюель в Якутии
Открытие Атамайского центра досуга в селе Бясь-Кюель в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : ЯСИА/Андрей Сорокин
Открытие Атамайского центра досуга в селе Бясь-Кюель в Якутии
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Второй крупный объект открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии, МФЦ будет обслуживать около 700 человек, в том числе жителей окрестных населённых пунктов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что в 2024 году по поручению президента страны в Бясь-Кюеле открыли новую школу.
Торжественная церемонии старта строительства Ленского моста в Якутии - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В Якутии ввели в эксплуатацию четыре новых мостовых перехода
17 октября 2024, 11:51
Летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населённом пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс – 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ.
По данным региональных властей, по поручению президента Владимира Путина в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и плана социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в День России в селе ввели еще один крупный объект.
"Мы все помним, как в августе 2021 года село серьёзно пострадало от лесных пожаров. Общими усилиями удалось отстоять значительную часть населённого пункта от огня. И вот тогда мы пообещали жителям восстановить посёлок. Позже, когда докладывал нашему Президенту о лесных пожарах в Якутии, я поставил вопрос о том, чтобы мы не только восстановили село, но и сделали его ещё лучше. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить нашего Владимира Владимировича Путина, который поддержал нас тогда. Сегодня введён в эксплуатацию замечательный центр, в котором собраны все службы, действующие в селе. Конечно же, это огромный шаг вперёд. И жители сегодня рады, что у них есть замечательный концертный зал, спортивный зал, администрация, библиотека, музей, Почта России. И, безусловно, это действительно стало сердцем посёлка", – приводятся слова главы республики Айсена Николаева.
Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта
24 сентября 2024, 17:56
Он отметил, что поручение президента полностью выполнено.
"Многофункциональный центр "Атамай" рассчитан на обслуживание около 700 человек, в том числе жителей окрестных населённых пунктов Бяс-Кюеля. В новом здании площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров оборудованы культурная, спортивная и общественная зоны", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в здании также будут размещены отделение Почты России, спортивный зал с трибуной на 50 мест, тренажёрный и хореографический залы, сцена со зрительным залом на 250 мест, модульная библиотека с читальным залом, АТС, а также помещения для выставочной деятельности и проведения традиционных обрядов. Также предусмотрены пространства для общественных инициатив и развития предпринимательства: кабинет заседаний Совета ветеранов, выставочный зал и фотостудия. Кроме того, здесь будет находиться администрация муниципального образования.
Открытие новой школы в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Новую школу открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель Якутии
5 октября 2024, 14:55
 
Республика Саха (Якутия)РоссияВладимир ПутинАйсен НиколаевПочта РоссииПриродные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала