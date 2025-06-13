https://ria.ru/20250613/izrail-2022712957.html

На территории Израиля упали несколько иранских ракет, сообщили СМИ

На территории Израиля упали несколько иранских ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

На территории Израиля упали несколько иранских ракет, сообщили СМИ

Примерно от пяти до семи ракет, выпущенных Ираном, упали на территории Израиля, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:29:00+03:00

2025-06-13T21:29:00+03:00

2025-06-13T23:36:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Примерно от пяти до семи ракет, выпущенных Ираном, упали на территории Израиля, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения."От пяти до семи иранских ракет упало на территории Израиля", - сообщил телеканал, ссылаясь на источники.Ранее в пятницу армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана, после чего сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Кадры ракетного ответа Ирана Кадры ракетного ответа Ирана 2025-06-13T21:29 true PT0M05S

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Иран наносит ракетный удар по Израилю Иран наносит ракетный удар по Израилю 2025-06-13T21:29 true PT0M41S

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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном, иран