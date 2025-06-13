https://ria.ru/20250613/izrail-2022712957.html
На территории Израиля упали несколько иранских ракет, сообщили СМИ
На территории Израиля упали несколько иранских ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
На территории Израиля упали несколько иранских ракет, сообщили СМИ
Примерно от пяти до семи ракет, выпущенных Ираном, упали на территории Израиля, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T21:29:00+03:00
2025-06-13T21:29:00+03:00
2025-06-13T23:36:00+03:00
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022714246_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00d6a9d1910ecabf72d8b13c093f2516.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Примерно от пяти до семи ракет, выпущенных Ираном, упали на территории Израиля, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения."От пяти до семи иранских ракет упало на территории Израиля", - сообщил телеканал, ссылаясь на источники.Ранее в пятницу армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана, после чего сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры ракетного ответа Ирана
Кадры ракетного ответа Ирана
2025-06-13T21:29
true
PT0M05S
Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание
Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание
2025-06-13T21:29
true
PT0M25S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022714246_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47c13b8dd28d47e1595384d4add56fd8.jpg
Иран наносит ракетный удар по Израилю
Иран наносит ракетный удар по Израилю
2025-06-13T21:29
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном, иран
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран
На территории Израиля упали несколько иранских ракет, сообщили СМИ
На территории Израиля упали порядка 5-7 иранских ракет
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Примерно от пяти до семи ракет, выпущенных Ираном, упали на территории Израиля, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения.
"От пяти до семи иранских ракет упало на территории Израиля", - сообщил телеканал, ссылаясь на источники.
Ранее в пятницу армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана, после чего сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.