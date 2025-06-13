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Нетаньяху признал, что ответ Ирана на израильские удары может быть тяжелым

Нетаньяху признал, что ответ Ирана на израильские удары может быть тяжелым - РИА Новости, 13.06.2025

Нетаньяху признал, что ответ Ирана на израильские удары может быть тяжелым

Израиль осознает, что ответный удар Ирана может быть очень тяжелым, и готовится минимизировать последствия, заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:39:00+03:00

2025-06-13T18:39:00+03:00

2025-06-13T21:11:00+03:00

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израиль осознает, что ответный удар Ирана может быть очень тяжелым, и готовится минимизировать последствия, заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху."Против нас будет совершено нападение, и оно может быть очень тяжелым. Как я уже говорил, (за удары Израиля по Ирану - ред.) будет выставлен счет. Бесплатных войн не бывает. Мы готовимся уменьшить эту цену различными способами, которые я не стану здесь раскрывать. Граждане Израиля не должны пребывать в эйфории", - заявил Нетаньяху в видеообращении к нации.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, биньямин нетаньяху