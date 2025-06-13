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Постпред Израиля при ООН утверждает, что Иран готовил вторжение

Постпред Израиля при ООН утверждает, что Иран готовил вторжение - РИА Новости, 13.06.2025

Постпред Израиля при ООН утверждает, что Иран готовил вторжение

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил последние удары по Ирану тем, что Тегеран якобы готовил внезапное нападение на Израиль. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон объяснил последние удары по Ирану тем, что Тегеран якобы готовил внезапное нападение на Израиль."Израиль обнаружил убедительные доказательства, что иранский режим планировал внезапное нападение, координируясь со своими прокси-группами. Они планировали вторжение со всех сторон, с тысячами террористов и тысячами снарядов", - сказал Данон журналистам.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, оон