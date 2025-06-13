https://ria.ru/20250613/izrail-2022690983.html

У посольства Израиля в Москве сохраняется спокойная обстановка

У посольства Израиля в Москве сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 13.06.2025

У посольства Израиля в Москве сохраняется спокойная обстановка

Спокойная обстановка сохраняется у посольства Израиля в Москве к вечеру 13 июня на фоне израильских ударов по Ирану, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:09:00+03:00

2025-06-13T18:09:00+03:00

2025-06-13T18:28:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется у посольства Израиля в Москве к вечеру 13 июня на фоне израильских ударов по Ирану, передаёт корреспондент РИА Новости. У здания стоят два полицейских автомобиля, скопления людей нет. Спокойно и у иранского посольства в столице, как убедился ранее корреспондент агентства. Там значительного полицейского присутствия не наблюдается. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Полупустые полки в израильских продуктовых Израильтяне на фоне эскалации с Ираном массово скупают базовые продукты питания, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-13T18:09 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном