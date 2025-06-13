Ирак пожаловался на Израиль в Совбез ООН

БАГДАД, 13 июн - РИА Новости. Ирак в пятницу подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с нарушением Израилем его воздушного пространства для ударов по Израилю, говорится в сообщении МИД Ирака для журналистов."Республика Ирак в пятницу, 13 июня, направила жалобу в Совет Безопасности ООН, выразив решительное осуждение нарушения израильским образованием воздушного пространства Ирака и его использования для проведения военных атак в регионе", - отметили в министерстве.В послании говорится, что эти действия представляют собой "вопиющее нарушение суверенитета Ирака" и нарушение положений международного права и Устава ООН, в частности, принципов, касающихся "уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела".В связи с этим, по сообщению МИД, Ирак призвал Совет Безопасности "взять на себя правовую и моральную ответственность" и использовать свои полномочия для "сдерживания израильского образования и предотвращения повторения им подобных нарушений"."Ирак также призвал Совет Безопасности обеспечить уважение суверенитета и территориальной целостности Ирака, тем самым способствуя сохранению безопасности и стабильности в регионе", - добавили в министерстве.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного Полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
БАГДАД, 13 июн - РИА Новости. Ирак в пятницу подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с нарушением Израилем его воздушного пространства для ударов по Израилю, говорится в сообщении МИД Ирака для журналистов.
"Республика Ирак в пятницу, 13 июня, направила жалобу в Совет Безопасности ООН, выразив решительное осуждение нарушения израильским образованием воздушного пространства Ирака и его использования для проведения военных атак в регионе", - отметили в министерстве.
В послании говорится, что эти действия представляют собой "вопиющее нарушение суверенитета Ирака" и нарушение положений международного права и Устава ООН, в частности, принципов, касающихся "уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела".
В связи с этим, по сообщению МИД, Ирак призвал Совет Безопасности "взять на себя правовую и моральную ответственность" и использовать свои полномочия для "сдерживания израильского образования и предотвращения повторения им подобных нарушений".
"Ирак также призвал Совет Безопасности обеспечить уважение суверенитета и территориальной целостности Ирака, тем самым способствуя сохранению безопасности и стабильности в регионе", - добавили в министерстве.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного Полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
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