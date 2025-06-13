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В Израиле массово скупают продукты из-за обострения с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025
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14:43 13.06.2025 (обновлено: 15:19 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022658297.html
В Израиле массово скупают продукты из-за обострения с Ираном
В Израиле массово скупают продукты из-за обострения с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025
В Израиле массово скупают продукты из-за обострения с Ираном
Израильтяне с утра пятницы массово скупают базовые продукты питания на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, вызванной израильской беспрецедентной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:43:00+03:00
2025-06-13T15:19:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
хосейн салами
али хаменеи
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн — РИА Новости. Израильтяне с утра пятницы массово скупают базовые продукты питания на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, вызванной израильской беспрецедентной атакой по целям в Иране, на полках супермаркетов заканчиваются вода, молочные продукты, хлеб и некоторые другие товары, передает корреспондент РИА Новости. Ажиотажный спрос также совпал с наступлением шабата, перед которым израильтяне еженедельно закупаются в продуктовых магазинах, так как большинство из них откроется только в воскресенье. Как убедился корреспондент РИА Новости, паники в супермаркетах не фиксируется, ситуация принципиально отличается от той, которая наблюдалась в первые дни после атаки палестинского движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. Тогда из-за непрекращающихся ракетных обстрелов фиксировались проблемы с доставкой продовольствия и логистикой в целом. "Сегодня у нас невероятное количество покупателей. Они скупают очень много воды, которая в основном уже закончилась. Скупают все: молоко, яйца, мясо. Мы еле успеваем выставлять продукты заново на полки", — рассказал РИА Новости кассир одной из торговых сетей. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности, погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного Полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и пообещал, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полупустые полки в израильских продуктовых
Израильтяне на фоне эскалации с Ираном массово скупают базовые продукты питания, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-13T14:43
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Кадры уничтожения иранских баллистических ракет
Армия обороны Израиля показала кадры уничтожения иранских баллистических ракет.
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, али хаменеи, хамас, красный полумесяц, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Салами, Али Хаменеи, ХАМАС, Красный полумесяц, Операция Израиля "Восходящий лев"
В Израиле массово скупают продукты из-за обострения с Ираном

В Израиле массово скупают базовые продукты питания на фоне обострения с Ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн — РИА Новости. Израильтяне с утра пятницы массово скупают базовые продукты питания на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, вызванной израильской беспрецедентной атакой по целям в Иране, на полках супермаркетов заканчиваются вода, молочные продукты, хлеб и некоторые другие товары, передает корреспондент РИА Новости.
Ажиотажный спрос также совпал с наступлением шабата, перед которым израильтяне еженедельно закупаются в продуктовых магазинах, так как большинство из них откроется только в воскресенье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Как убедился корреспондент РИА Новости, паники в супермаркетах не фиксируется, ситуация принципиально отличается от той, которая наблюдалась в первые дни после атаки палестинского движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. Тогда из-за непрекращающихся ракетных обстрелов фиксировались проблемы с доставкой продовольствия и логистикой в целом.
"Сегодня у нас невероятное количество покупателей. Они скупают очень много воды, которая в основном уже закончилась. Скупают все: молоко, яйца, мясо. Мы еле успеваем выставлять продукты заново на полки", — рассказал РИА Новости кассир одной из торговых сетей.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности, погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного Полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и пообещал, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Хосейн СаламиАли ХаменеиХАМАСКрасный полумесяцОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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