https://ria.ru/20250613/izrail-2022658297.html

В Израиле массово скупают продукты из-за обострения с Ираном

В Израиле массово скупают продукты из-за обострения с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025

В Израиле массово скупают продукты из-за обострения с Ираном

Израильтяне с утра пятницы массово скупают базовые продукты питания на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, вызванной израильской беспрецедентной... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:43:00+03:00

2025-06-13T14:43:00+03:00

2025-06-13T15:19:00+03:00

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн — РИА Новости. Израильтяне с утра пятницы массово скупают базовые продукты питания на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, вызванной израильской беспрецедентной атакой по целям в Иране, на полках супермаркетов заканчиваются вода, молочные продукты, хлеб и некоторые другие товары, передает корреспондент РИА Новости. Ажиотажный спрос также совпал с наступлением шабата, перед которым израильтяне еженедельно закупаются в продуктовых магазинах, так как большинство из них откроется только в воскресенье. Как убедился корреспондент РИА Новости, паники в супермаркетах не фиксируется, ситуация принципиально отличается от той, которая наблюдалась в первые дни после атаки палестинского движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. Тогда из-за непрекращающихся ракетных обстрелов фиксировались проблемы с доставкой продовольствия и логистикой в целом. "Сегодня у нас невероятное количество покупателей. Они скупают очень много воды, которая в основном уже закончилась. Скупают все: молоко, яйца, мясо. Мы еле успеваем выставлять продукты заново на полки", — рассказал РИА Новости кассир одной из торговых сетей. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности, погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного Полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и пообещал, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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Полупустые полки в израильских продуктовых Израильтяне на фоне эскалации с Ираном массово скупают базовые продукты питания, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-13T14:43 true PT0M52S

Кадры уничтожения иранских баллистических ракет Армия обороны Израиля показала кадры уничтожения иранских баллистических ракет. 2025-06-13T14:43 true PT0M11S

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, али хаменеи, хамас, красный полумесяц, операция израиля "восходящий лев"