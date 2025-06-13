https://ria.ru/20250613/izrail-2022657943.html

Посольство Израиля в России опровергло сообщения о прекращении работы

Посольство Израиля в России опровергло сообщения о прекращении работы - РИА Новости, 13.06.2025

Посольство Израиля в России опровергло сообщения о прекращении работы

Посольство Израиля в Москве работает в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в израильской дипмиссии. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:39:00+03:00

2025-06-13T14:39:00+03:00

2025-06-13T14:46:00+03:00

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операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Посольство Израиля в Москве работает в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в израильской дипмиссии."Посольство работает по нормальному режиму", - сказал собеседник агентства.Он также назвал неправдой сообщения о том, что дипмиссия приостановила свою работу из-за последних событий на Ближнем Востоке.Ранее на англоязычной версии сайта посольства появилась информация о том, что "в свете последних событий представительства Израиля по всему миру будут закрыты, а консульские услуги предоставляться не будут".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, россия, в мире, посольство израиля в москве, операция израиля "восходящий лев"