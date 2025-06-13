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Глава МИД Израиля: страна продолжит операцию против Ирана

Глава МИД Израиля: страна продолжит операцию против Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Глава МИД Израиля: страна продолжит операцию против Ирана

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в беседе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро заявил, что операция против Ирана будет продолжена и ее целью является... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:29:00+03:00

2025-06-13T13:29:00+03:00

2025-06-13T14:04:00+03:00

израиль

иран

в мире

операция израиля "восходящий лев"

обострение отношений сша и ирана

магатэ

жан-ноэль барро

али хаменеи

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в беседе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро заявил, что операция против Ирана будет продолжена и ее целью является устранение угроз существованию Израиля."Глава МИД Израиля Гидеон Саар недавно провел беседу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро… Министр Саар пояснил, что операция будет продолжена, а ее цель - устранение угроз самому существованию Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильского МИД.В пресс-службе добавили, что Саар также поблагодарил министра иностранных дел Франции за его заявление сегодня утром о признании права Израиля на самооборону.Ранее в пятницу Барро отметил, что французская сторона неоднократно выражала глубокую обеспокоенность ядерной программой Ирана, в частности, в резолюции, недавно принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он также заявил, что Франция признает право Израиля на самооборону от любого нападения и призвал задействовать все дипломатические каналы, чтобы разрядить напряженность, уточнив, что Франция полностью готова содействовать этому.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", обострение отношений сша и ирана, магатэ, жан-ноэль барро, али хаменеи, франция