https://ria.ru/20250613/izrail-2022644555.html

Минобороны Израиля заявило о ликвидации большей части руководства ВВС Ирана

Минобороны Израиля заявило о ликвидации большей части руководства ВВС Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Минобороны Израиля заявило о ликвидации большей части руководства ВВС Ирана

Большая часть высшего руководства ВВС Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:20:00+03:00

2025-06-13T13:20:00+03:00

2025-06-13T13:44:00+03:00

иран

израиль

в мире

лев

операция израиля "восходящий лев"

тегеран (город)

али хаменеи

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Большая часть высшего руководства ВВС Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Израиля."Министру обороны Израиля Исраэлю Кацу сообщили после оценки ситуации, что большая часть высшего руководства военно-воздушных сил Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе", - говорится в сообщении.Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по командному центру и ликвидировали командующего ВВС Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Амир-Али Хаджизаде вместе с другими высокопоставленными чиновниками, среди которых были командующий силами БПЛА ВВС КСИР Тахер Фур и глава штаба ПВО ВВС КСИР Дауд Шейхиян.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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иран, израиль, в мире, лев, операция израиля "восходящий лев", тегеран (город), али хаменеи, обострение отношений сша и ирана