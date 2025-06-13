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Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире - РИА Новости, 13.06.2025
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13:11 13.06.2025 (обновлено: 13:20 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022642432.html
Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире
Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире
Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что Израиль располагает самым смертоносным оружием в мире. РИА Новости, 13.06.2025
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в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
операция израиля "восходящий лев"
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что Израиль располагает самым смертоносным оружием в мире.Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social предостерёг Иран о последствиях отказа от сделки с США по ядерной программе, подчеркнув, что у США "самое смертоносное оружие в мире, которым располагает Израиль".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Операция Израиля "Восходящий лев"
Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире

Трамп: США производят самое смертоносное оружие в мире, и оно есть у Израиля

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что Израиль располагает самым смертоносным оружием в мире.
Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social предостерёг Иран о последствиях отказа от сделки с США по ядерной программе, подчеркнув, что у США "самое смертоносное оружие в мире, которым располагает Израиль".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампОбострение отношений США и ИранаОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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