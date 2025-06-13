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Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире

Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире

Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что Израиль располагает самым смертоносным оружием в мире. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:11:00+03:00

2025-06-13T13:11:00+03:00

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в мире

сша

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иран

дональд трамп

обострение отношений сша и ирана

операция израиля "восходящий лев"

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что Израиль располагает самым смертоносным оружием в мире.Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social предостерёг Иран о последствиях отказа от сделки с США по ядерной программе, подчеркнув, что у США "самое смертоносное оружие в мире, которым располагает Израиль".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"