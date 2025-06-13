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Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире
Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире
Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что Израиль располагает самым смертоносным оружием в мире. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:11:00+03:00
2025-06-13T13:11:00+03:00
2025-06-13T13:20:00+03:00
в мире
сша
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иран
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
операция израиля "восходящий лев"
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что Израиль располагает самым смертоносным оружием в мире.Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social предостерёг Иран о последствиях отказа от сделки с США по ядерной программе, подчеркнув, что у США "самое смертоносное оружие в мире, которым располагает Израиль".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Операция Израиля "Восходящий лев"
Трамп заявил, что США предоставили Израилю самое смертоносное оружие в мире
Трамп: США производят самое смертоносное оружие в мире, и оно есть у Израиля