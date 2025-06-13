https://ria.ru/20250613/izrail-2022628000.html

Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля

Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля

Посольство России в Израиле настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации в регионе, заявила... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:44:00+03:00

2025-06-13T11:44:00+03:00

2025-06-13T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Посольство России в Израиле настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации в регионе, заявила пресс-служба посольства в пятницу. "В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него Посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации", - говорится в сообщении. В пресс-службе посольства добавили, что находящимся в Израиле российским гражданам необходимо сохранять спокойствие и бдительность, соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности и оставаться вблизи безопасных мест, а тем, у кого имеется такая возможность, - покинуть Израиль на период до нормализации обстановки. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T11:44 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, россия, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"