https://ria.ru/20250613/izrail-2022613555.html

Появились подробности операции Израиля против Ирана

Появились подробности операции Израиля против Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Появились подробности операции Израиля против Ирана

Израильская разведка "Моссад" создала базу взрывных дронов в Иране, которые были использованы с началом военных действий в регионе, сообщил в пятницу 12-й канал РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:16:00+03:00

2025-06-13T10:16:00+03:00

2025-06-13T15:48:00+03:00

в мире

израиль

иран

операция израиля "восходящий лев"

али хаменеи

моссад

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Израильская разведка "Моссад" создала базу взрывных дронов в Иране, которые были использованы с началом военных действий в регионе, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения."Моссад" создал базу взрывчатых дронов в Иране и применил их с началом военной операции", - говорится в сообщении.Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщал со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль наряду с авиаударами также провел серию тайных диверсий в глубине Ирана с целью нанести ущерб стратегическим ракетным объектам и системам ПВО. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что в ходе этих операций вблизи мест установки иранских зенитно-ракетных комплексов были размещены высокоточные вооружения. Кроме того, по данным источника, Израиль также использовал некие "передовые технологии" против систем ПВО Ирана.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/iran-2022609521.html

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тегеран (город)

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Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T10:16 true PT0M16S

Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T10:16 true PT0M29S

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, моссад, тегеран (город)