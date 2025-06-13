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Появились подробности операции Израиля против Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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10:16 13.06.2025 (обновлено: 15:48 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022613555.html
Появились подробности операции Израиля против Ирана
Появились подробности операции Израиля против Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Появились подробности операции Израиля против Ирана
Израильская разведка "Моссад" создала базу взрывных дронов в Иране, которые были использованы с началом военных действий в регионе, сообщил в пятницу 12-й канал РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T10:16:00+03:00
2025-06-13T15:48:00+03:00
в мире
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
али хаменеи
моссад
тегеран (город)
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Израильская разведка "Моссад" создала базу взрывных дронов в Иране, которые были использованы с началом военных действий в регионе, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения."Моссад" создал базу взрывчатых дронов в Иране и применил их с началом военной операции", - говорится в сообщении.Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщал со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль наряду с авиаударами также провел серию тайных диверсий в глубине Ирана с целью нанести ущерб стратегическим ракетным объектам и системам ПВО. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что в ходе этих операций вблизи мест установки иранских зенитно-ракетных комплексов были размещены высокоточные вооружения. Кроме того, по данным источника, Израиль также использовал некие "передовые технологии" против систем ПВО Ирана.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022609521.html
израиль
иран
тегеран (город)
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7 495 645-6601
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Видео ударов армии Израиля в Иране
Видео ударов армии Израиля в Иране
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
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РИА Новости
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в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, моссад, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев", Али Хаменеи, Моссад, Тегеран (город)
Появились подробности операции Израиля против Ирана

Разведка Израиля применила в операции созданную в Иране базу взрывчатых дронов

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Израильская разведка "Моссад" создала базу взрывных дронов в Иране, которые были использованы с началом военных действий в регионе, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения.
"Моссад" создал базу взрывчатых дронов в Иране и применил их с началом военной операции", - говорится в сообщении.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщал со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль наряду с авиаударами также провел серию тайных диверсий в глубине Ирана с целью нанести ущерб стратегическим ракетным объектам и системам ПВО. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что в ходе этих операций вблизи мест установки иранских зенитно-ракетных комплексов были размещены высокоточные вооружения. Кроме того, по данным источника, Израиль также использовал некие "передовые технологии" против систем ПВО Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
10:09
 
В миреИзраильИранОперация Израиля "Восходящий лев"Али ХаменеиМоссадТегеран (город)
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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