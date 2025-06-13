Появились подробности операции Израиля против Ирана
Разведка Израиля применила в операции созданную в Иране базу взрывчатых дронов
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Израильская разведка "Моссад" создала базу взрывных дронов в Иране, которые были использованы с началом военных действий в регионе, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщал со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль наряду с авиаударами также провел серию тайных диверсий в глубине Ирана с целью нанести ущерб стратегическим ракетным объектам и системам ПВО. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что в ходе этих операций вблизи мест установки иранских зенитно-ракетных комплексов были размещены высокоточные вооружения. Кроме того, по данным источника, Израиль также использовал некие "передовые технологии" против систем ПВО Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.