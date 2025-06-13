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Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.06.2025
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09:50 13.06.2025 (обновлено: 09:58 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022608719.html
Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана, заявили в ЦАХАЛ
Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана, заявили в ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски БПЛА со стороны Ирана, ВВС Израиля и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля, сообщила РИА РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:50:00+03:00
2025-06-13T09:58:00+03:00
в мире
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски БПЛА со стороны Ирана, ВВС Израиля и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля, сообщила РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова."Израиль засек запуск БПЛА, ВВС и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля", - сообщила она.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022596917.html
израиль
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
2025-06-13T09:50
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Видео ударов армии Израиля в Иране
Видео ударов армии Израиля в Иране
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана, заявили в ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: Израиль готов к перехвату запущенных Ираном беспилотников

© Getty Images / SOPA Images/Saeed QaqИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / SOPA Images/Saeed Qaq
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски БПЛА со стороны Ирана, ВВС Израиля и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля, сообщила РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.
"Израиль засек запуск БПЛА, ВВС и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля", - сообщила она.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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В миреИзраильИранОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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