https://ria.ru/20250613/izrail-2022608719.html

Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана, заявили в ЦАХАЛ

Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана, заявили в ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски БПЛА со стороны Ирана, ВВС Израиля и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля, сообщила РИА РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:50:00+03:00

2025-06-13T09:50:00+03:00

2025-06-13T09:58:00+03:00

в мире

израиль

иран

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994450691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f04e426d4dc7abbacff0e2efb6d47812.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски БПЛА со стороны Ирана, ВВС Израиля и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля, сообщила РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова."Израиль засек запуск БПЛА, ВВС и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля", - сообщила она.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/iran-2022596917.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля 2025-06-13T09:50 true PT1M49S

Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T09:50 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"