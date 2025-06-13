Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана, заявили в ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: Израиль готов к перехвату запущенных Ираном беспилотников
© Getty Images / SOPA Images/Saeed QaqИзраильская система ПВО "Железный купол"
© Getty Images / SOPA Images/Saeed Qaq
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски БПЛА со стороны Ирана, ВВС Израиля и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля, сообщила РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.
"Израиль засек запуск БПЛА, ВВС и системы ПВО готовы к перехвату и к защите граждан Израиля", - сообщила она.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.