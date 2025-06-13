https://ria.ru/20250613/izrail-2022604014.html

Посольство США в Израиле выпустило распоряжение для сотрудников и их семей

Посольство США в Израиле выпустило распоряжение для сотрудников и их семей - РИА Новости, 13.06.2025

Посольство США в Израиле выпустило распоряжение для сотрудников и их семей

Посольство США в Израиле на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке сообщило, что отдало распоряжение всем госслужащим США и членам их семей занять ближайшее РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:26:00+03:00

2025-06-13T09:26:00+03:00

2025-06-13T09:41:00+03:00

в мире

сша

израиль

иран

ближний восток

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/12/1520531251_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_1bffd2690e8fcf148fbc57a68243d614.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Посольство США в Израиле на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке сообщило, что отдало распоряжение всем госслужащим США и членам их семей занять ближайшее укрытие до дальнейшего распоряжения."В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности посольство США распорядилось, чтобы все государственные служащие США и члены их семей заняли ближайшее укрытие до дальнейших распоряжений", - говорится в заявлении на сайте посольства.Отмечается, что в ответ на "инциденты в сфере безопасности и без предварительного уведомления" посольство США может в дальнейшем ограничить или запретить государственным служащим США и членам их семей посещать определенные районы Израиля (включая Старый город Иерусалима) и Западный берег реки Иордан.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/tramp-2022596463.html

сша

израиль

иран

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, израиль, иран, ближний восток, операция израиля "восходящий лев"