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Посольство США в Израиле выпустило распоряжение для сотрудников и их семей - РИА Новости, 13.06.2025
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09:26 13.06.2025 (обновлено: 09:41 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022604014.html
Посольство США в Израиле выпустило распоряжение для сотрудников и их семей
Посольство США в Израиле выпустило распоряжение для сотрудников и их семей - РИА Новости, 13.06.2025
Посольство США в Израиле выпустило распоряжение для сотрудников и их семей
Посольство США в Израиле на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке сообщило, что отдало распоряжение всем госслужащим США и членам их семей занять ближайшее РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:26:00+03:00
2025-06-13T09:41:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
ближний восток
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Посольство США в Израиле на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке сообщило, что отдало распоряжение всем госслужащим США и членам их семей занять ближайшее укрытие до дальнейшего распоряжения."В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности посольство США распорядилось, чтобы все государственные служащие США и члены их семей заняли ближайшее укрытие до дальнейших распоряжений", - говорится в заявлении на сайте посольства.Отмечается, что в ответ на "инциденты в сфере безопасности и без предварительного уведомления" посольство США может в дальнейшем ограничить или запретить государственным служащим США и членам их семей посещать определенные районы Израиля (включая Старый город Иерусалима) и Западный берег реки Иордан.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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в мире, сша, израиль, иран, ближний восток, операция израиля "восходящий лев"
В мире, США, Израиль, Иран, Ближний Восток, Операция Израиля "Восходящий лев"
Посольство США в Израиле выпустило распоряжение для сотрудников и их семей

Посольство США в Израиле призвало сотрудников с семьями занять ближайшее укрытие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Израиля у посольства США в Иерусалиме
Флаги США и Израиля у посольства США в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Израиля у посольства США в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Посольство США в Израиле на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке сообщило, что отдало распоряжение всем госслужащим США и членам их семей занять ближайшее укрытие до дальнейшего распоряжения.
"В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности посольство США распорядилось, чтобы все государственные служащие США и члены их семей заняли ближайшее укрытие до дальнейших распоряжений", - говорится в заявлении на сайте посольства.
Отмечается, что в ответ на "инциденты в сфере безопасности и без предварительного уведомления" посольство США может в дальнейшем ограничить или запретить государственным служащим США и членам их семей посещать определенные районы Израиля (включая Старый город Иерусалима) и Западный берег реки Иордан.
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