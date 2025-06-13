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Израиль задействовал 200 самолетов для ударов по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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08:17 13.06.2025 (обновлено: 08:27 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022594719.html
Израиль задействовал 200 самолетов для ударов по Ирану
Израиль задействовал 200 самолетов для ударов по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль задействовал 200 самолетов для ударов по Ирану
Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:17:00+03:00
2025-06-13T08:27:00+03:00
израиль
иран
в мире
операция израиля "восходящий лев"
хосейн салами
али хаменеи
тегеран (город)
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин."Самолеты сбросили более 330 боеприпасов в ходе ударов", - приводит слова военного газета Times of Israel.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html
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израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", хосейн салами, али хаменеи, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал), обострение отношений сша и ирана
Израиль, Иран, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев", Хосейн Салами, Али Хаменеи, Тегеран (город), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение отношений США и Ирана
Израиль задействовал 200 самолетов для ударов по Ирану

Израиль задействовал 200 самолетов, сбросивших более 330 снарядов на Иран

© AP Photo / Vahid SalemiРазрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
Разрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Разрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин.
"Самолеты сбросили более 330 боеприпасов в ходе ударов", - приводит слова военного газета Times of Israel.
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
07:39
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана дал свободу действий армии в ответ на удары Израиля
06:10
 
ИзраильИранВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"Хосейн СаламиАли ХаменеиТегеран (город)Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение отношений США и Ирана
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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