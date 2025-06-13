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Самолет Нетаньяху подняли в воздух из-за атаки Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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07:43 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/izrail-2022590867.html
Самолет Нетаньяху подняли в воздух из-за атаки Ирана
Самолет Нетаньяху подняли в воздух из-за атаки Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Самолет Нетаньяху подняли в воздух из-за атаки Ирана
Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух в свете ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана, следует из данных сервиса... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:43:00+03:00
2025-06-13T07:43:00+03:00
в мире
иран
израиль
средиземное море
биньямин нетаньяху
хосейн салами
али хаменеи
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух в свете ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана, следует из данных сервиса Flightradar24. По данным сервиса, правительственный борт номер один кружил над Средиземным морем более 40 минут, а позднее, по всей видимости, отключил транспондер. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022582872.html
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в мире, иран, израиль, средиземное море, биньямин нетаньяху, хосейн салами, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Средиземное море, Биньямин Нетаньяху, Хосейн Салами, Али Хаменеи, Операция Израиля "Восходящий лев"
Самолет Нетаньяху подняли в воздух из-за атаки Ирана

Flightradar24: самолет Нетаньяху подняли в воздух из-за ожидаемой атаки Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiПожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух в свете ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана, следует из данных сервиса Flightradar24.
По данным сервиса, правительственный борт номер один кружил над Средиземным морем более 40 минут, а позднее, по всей видимости, отключил транспондер.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением
06:19
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану
06:57
 
В миреИранИзраильСредиземное мореБиньямин НетаньяхуХосейн СаламиАли ХаменеиОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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