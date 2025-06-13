Самолет Нетаньяху подняли в воздух из-за атаки Ирана
Flightradar24: самолет Нетаньяху подняли в воздух из-за ожидаемой атаки Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiПожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid Salemi
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух в свете ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана, следует из данных сервиса Flightradar24.
По данным сервиса, правительственный борт номер один кружил над Средиземным морем более 40 минут, а позднее, по всей видимости, отключил транспондер.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.