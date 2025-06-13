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Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
Израильские ВВС до сих пор нанесли по целям в Иране пять волн ударов, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:39:00+03:00
2025-06-13T07:39:00+03:00
2025-06-13T07:39:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильские ВВС до сих пор нанесли по целям в Иране пять волн ударов, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на военный источник. По словам источника, всего было нанесено сотни ударов. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
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Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios.
Агентство Jamaran показало кадры из северной части Тегерана.
2025-06-13T07:39
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Салами, Али Хаменеи, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
Times of Israel: ВВС Израиля нанесли пять волн ударов по целям в Иране