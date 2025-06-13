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Минздрав Израиля повысил уровень готовности больниц - РИА Новости, 13.06.2025
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06:02 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/izrail-2022581600.html
Минздрав Израиля повысил уровень готовности больниц
Минздрав Израиля повысил уровень готовности больниц - РИА Новости, 13.06.2025
Минздрав Израиля повысил уровень готовности больниц
Министерство здравоохранения Израиля перевело все больницы страны на максимальный уровень готовности в свете ожидания ответной атаки из Ирана, приостановлена... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:02:00+03:00
2025-06-13T06:02:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля перевело все больницы страны на максимальный уровень готовности в свете ожидания ответной атаки из Ирана, приостановлена плановая и амбулаторная помощь, сообщила пресс-служба ведомства. "В связи с особой ситуацией в тылу... генеральный директор министерства здравоохранения поручил всем больницам повысить уровень готовности до самого высокого уровня, а также обеспечить перемещение в защищенные зоны и подземные комплексы. Больницы не будут проводить амбулаторные и несрочные (плановые) мероприятия", - говорится в сообщении. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html
иран
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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
Минздрав Израиля повысил уровень готовности больниц

Минздрав Израиля перевел все больницы страны на максимальный уровень готовности

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля перевело все больницы страны на максимальный уровень готовности в свете ожидания ответной атаки из Ирана, приостановлена плановая и амбулаторная помощь, сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с особой ситуацией в тылу... генеральный директор министерства здравоохранения поручил всем больницам повысить уровень готовности до самого высокого уровня, а также обеспечить перемещение в защищенные зоны и подземные комплексы. Больницы не будут проводить амбулаторные и несрочные (плановые) мероприятия", - говорится в сообщении.
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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