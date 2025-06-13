https://ria.ru/20250613/izrail-2022581600.html

Минздрав Израиля повысил уровень готовности больниц

Минздрав Израиля повысил уровень готовности больниц - РИА Новости, 13.06.2025

Минздрав Израиля повысил уровень готовности больниц

Министерство здравоохранения Израиля перевело все больницы страны на максимальный уровень готовности в свете ожидания ответной атаки из Ирана, приостановлена... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:02:00+03:00

2025-06-13T06:02:00+03:00

2025-06-13T06:02:00+03:00

в мире

иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля перевело все больницы страны на максимальный уровень готовности в свете ожидания ответной атаки из Ирана, приостановлена плановая и амбулаторная помощь, сообщила пресс-служба ведомства. "В связи с особой ситуацией в тылу... генеральный директор министерства здравоохранения поручил всем больницам повысить уровень готовности до самого высокого уровня, а также обеспечить перемещение в защищенные зоны и подземные комплексы. Больницы не будут проводить амбулаторные и несрочные (плановые) мероприятия", - говорится в сообщении. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.

https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html

иран

израиль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"