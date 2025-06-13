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В Израиле оценили сроки окончания боевых действий с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025
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05:33 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/izrail-2022579518.html
В Израиле оценили сроки окончания боевых действий с Ираном
В Израиле оценили сроки окончания боевых действий с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025
В Израиле оценили сроки окончания боевых действий с Ираном
Боевые действия между Израилем и Ираном могут продлиться не менее двух недель, пишет портал Ynet со ссылкой на израильские источники. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:33:00+03:00
2025-06-13T05:33:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Боевые действия между Израилем и Ираном могут продлиться не менее двух недель, пишет портал Ynet со ссылкой на израильские источники. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля. "По оценкам Израиля, боевые действия с Ираном продлятся не менее двух недель", - пишет портал.
https://ria.ru/20250613/iran-2022578536.html
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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
В Израиле оценили сроки окончания боевых действий с Ираном

Ynet: боевые действия Израиля и Ирана могут продлиться не менее двух недель

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Боевые действия между Израилем и Ираном могут продлиться не менее двух недель, пишет портал Ynet со ссылкой на израильские источники.
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.
"По оценкам Израиля, боевые действия с Ираном продлятся не менее двух недель", - пишет портал.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту Натанз
05:22
 
В миреИранИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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