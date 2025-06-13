https://ria.ru/20250613/izrail-2022579518.html

В Израиле оценили сроки окончания боевых действий с Ираном

В Израиле оценили сроки окончания боевых действий с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025

В Израиле оценили сроки окончания боевых действий с Ираном

Боевые действия между Израилем и Ираном могут продлиться не менее двух недель, пишет портал Ynet со ссылкой на израильские источники. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:33:00+03:00

2025-06-13T05:33:00+03:00

2025-06-13T05:33:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Боевые действия между Израилем и Ираном могут продлиться не менее двух недель, пишет портал Ynet со ссылкой на израильские источники. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля. "По оценкам Израиля, боевые действия с Ираном продлятся не менее двух недель", - пишет портал.

https://ria.ru/20250613/iran-2022578536.html

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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"