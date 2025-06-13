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Начальник генштаба Израиля заявил о призыве десятков тысяч солдат - РИА Новости, 13.06.2025
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05:06 13.06.2025 (обновлено: 05:07 13.06.2025) дополняется ...
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Начальник генштаба Израиля заявил о призыве десятков тысяч солдат
Начальник генштаба Израиля заявил о призыве десятков тысяч солдат - РИА Новости, 13.06.2025
Начальник генштаба Израиля заявил о призыве десятков тысяч солдат
Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир после ударов по Ирану заявил, что армия призывает десятки тысяч солдат и готовится на всех границах. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:06:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир после ударов по Ирану заявил, что армия призывает десятки тысяч солдат и готовится на всех границах.Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля. Портал Ynet сообщил, что Израиль готовится к мощным ударам также со стороны Йемена, Ливана и Сирии."Мы призываем десятки тысяч солдат и готовимся на всех границах", - говорится в заявлении начальника генштаба, опубликованном в Telegram-канале.
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в мире, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
Начальник генштаба Израиля заявил о призыве десятков тысяч солдат

Начальник генштаба Израиля объявил призыв десятков тысяч солдат

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир после ударов по Ирану заявил, что армия призывает десятки тысяч солдат и готовится на всех границах.
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля. Портал Ynet сообщил, что Израиль готовится к мощным ударам также со стороны Йемена, Ливана и Сирии.
"Мы призываем десятки тысяч солдат и готовимся на всех границах", - говорится в заявлении начальника генштаба, опубликованном в Telegram-канале.
 
В миреИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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