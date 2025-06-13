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Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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04:55 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/izrail-2022575528.html
Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану
Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану
Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:55:00+03:00
2025-06-13T04:55:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. Пассажиры, которые в момент начавшегося обострения обстановки оказались в зоне вылета, в настоящее время проходят контроль и возвращаются обратно. По данным онлайн табло воздушной гавани, до утра отменены все рейсы, так как в Израиле ожидают ответную ракетную атаку из Ирана.
https://ria.ru/20250613/tegeran-2022573087.html
иран
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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану

Аэропорт Бен-Гуриона отменил ночные рейсы после израильской атаки по Ирану

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
Пассажиры, которые в момент начавшегося обострения обстановки оказались в зоне вылета, в настоящее время проходят контроль и возвращаются обратно.
По данным онлайн табло воздушной гавани, до утра отменены все рейсы, так как в Израиле ожидают ответную ракетную атаку из Ирана.
Вид на один из кварталов Тегерана - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Все авиарейсы аэропорта в Тегеране отменили
04:20
 
В миреИранИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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