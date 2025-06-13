https://ria.ru/20250613/izrail-2022575528.html
Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану
Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану
Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:55:00+03:00
2025-06-13T04:55:00+03:00
2025-06-13T04:55:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. Пассажиры, которые в момент начавшегося обострения обстановки оказались в зоне вылета, в настоящее время проходят контроль и возвращаются обратно. По данным онлайн табло воздушной гавани, до утра отменены все рейсы, так как в Израиле ожидают ответную ракетную атаку из Ирана.
https://ria.ru/20250613/tegeran-2022573087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану
Аэропорт Бен-Гуриона отменил ночные рейсы после израильской атаки по Ирану