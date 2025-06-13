https://ria.ru/20250613/izrail-2022575528.html

Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану

Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Аэропорт Бен-Гуриона отменил рейсы после израильской атаки по Ирану

Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:55:00+03:00

2025-06-13T04:55:00+03:00

2025-06-13T04:55:00+03:00

в мире

иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. Пассажиры, которые в момент начавшегося обострения обстановки оказались в зоне вылета, в настоящее время проходят контроль и возвращаются обратно. По данным онлайн табло воздушной гавани, до утра отменены все рейсы, так как в Израиле ожидают ответную ракетную атаку из Ирана.

https://ria.ru/20250613/tegeran-2022573087.html

иран

израиль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"