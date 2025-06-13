https://ria.ru/20250613/izrail-2022574649.html

СМИ: Израиль готовится к возможным ответным ударам

СМИ: Израиль готовится к возможным ответным ударам - РИА Новости, 13.06.2025

СМИ: Израиль готовится к возможным ответным ударам

Армия Израиля после обстрелов территории Ирана также готовится к возможным мощным ответным ударам со стороны Йемена, Ливана и Сирии, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:43:00+03:00

2025-06-13T04:43:00+03:00

2025-06-13T04:43:00+03:00

в мире

израиль

иран

йемен

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия Израиля после обстрелов территории Ирана также готовится к возможным мощным ответным ударам со стороны Йемена, Ливана и Сирии, сообщает портал Ynet. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля. "Армия обороны Израиля готовится к возможным мощным ударам из Йемена и Ливана, а также к действиям проиранских ополченцев из Сирии", - пишет портал.

https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022573722.html

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в мире, израиль, иран, йемен, операция израиля "восходящий лев"