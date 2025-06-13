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СМИ: Израиль готовится к возможным ответным ударам - РИА Новости, 13.06.2025
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04:43 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/izrail-2022574649.html
СМИ: Израиль готовится к возможным ответным ударам
СМИ: Израиль готовится к возможным ответным ударам - РИА Новости, 13.06.2025
СМИ: Израиль готовится к возможным ответным ударам
Армия Израиля после обстрелов территории Ирана также готовится к возможным мощным ответным ударам со стороны Йемена, Ливана и Сирии, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:43:00+03:00
2025-06-13T04:43:00+03:00
в мире
израиль
иран
йемен
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия Израиля после обстрелов территории Ирана также готовится к возможным мощным ответным ударам со стороны Йемена, Ливана и Сирии, сообщает портал Ynet. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля. "Армия обороны Израиля готовится к возможным мощным ударам из Йемена и Ливана, а также к действиям проиранских ополченцев из Сирии", - пишет портал.
https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022573722.html
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в мире, израиль, иран, йемен, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Йемен, Операция Израиля "Восходящий лев"
СМИ: Израиль готовится к возможным ответным ударам

Ynet: армия Израиля готовится к возможным ударам из Йемена, Ливана и Сирии

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия Израиля после обстрелов территории Ирана также готовится к возможным мощным ответным ударам со стороны Йемена, Ливана и Сирии, сообщает портал Ynet.
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.
"Армия обороны Израиля готовится к возможным мощным ударам из Йемена и Ливана, а также к действиям проиранских ополченцев из Сирии", - пишет портал.
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В миреИзраильИранЙеменОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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