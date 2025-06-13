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СМИ пишут о возможной ликвидации военного руководства Ирана ударами Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
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04:34 13.06.2025 (обновлено: 04:45 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022573906.html
СМИ пишут о возможной ликвидации военного руководства Ирана ударами Израиля
СМИ пишут о возможной ликвидации военного руководства Ирана ударами Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
СМИ пишут о возможной ликвидации военного руководства Ирана ударами Израиля
Военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ведущие ученые-ядерщики могли быть убиты при ударах Израиля, сообщает израильский портал Ynet со РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:34:00+03:00
2025-06-13T04:45:00+03:00
иран
израиль
в мире
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ведущие ученые-ядерщики могли быть убиты при ударах Израиля, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля.Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами."Растет вероятность того, что иранское военное руководство, включая начальника генерального штаба и ведущих ученых ядерщиков, было ликвидировано в ходе первого удара, нанесенного армией обороны Израиля по Ирану", - пишет портал.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html
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иран, израиль, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Иран, Израиль, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
СМИ пишут о возможной ликвидации военного руководства Ирана ударами Израиля

Ynet: при ударах Израиля мог быть ликвидирован начальник генштаба Ирана

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ведущие ученые-ядерщики могли быть убиты при ударах Израиля, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля.
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.
"Растет вероятность того, что иранское военное руководство, включая начальника генерального штаба и ведущих ученых ядерщиков, было ликвидировано в ходе первого удара, нанесенного армией обороны Израиля по Ирану", - пишет портал.
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ИранИзраильВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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