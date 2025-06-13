https://ria.ru/20250613/izrail-2022573906.html

СМИ пишут о возможной ликвидации военного руководства Ирана ударами Израиля

СМИ пишут о возможной ликвидации военного руководства Ирана ударами Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

СМИ пишут о возможной ликвидации военного руководства Ирана ударами Израиля

Военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ведущие ученые-ядерщики могли быть убиты при ударах Израиля, сообщает израильский портал Ynet со РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:34:00+03:00

2025-06-13T04:34:00+03:00

2025-06-13T04:45:00+03:00

иран

израиль

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операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ведущие ученые-ядерщики могли быть убиты при ударах Израиля, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля.Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами."Растет вероятность того, что иранское военное руководство, включая начальника генерального штаба и ведущих ученых ядерщиков, было ликвидировано в ходе первого удара, нанесенного армией обороны Израиля по Ирану", - пишет портал.

https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, израиль, в мире, операция израиля "восходящий лев"