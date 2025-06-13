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Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
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04:29 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/izrail-2022573571.html
Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ
Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ
Высокопоставленные израильские политики были доставлены в безопасное место на фоне ударов по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:29:00+03:00
2025-06-13T04:29:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Высокопоставленные израильские политики были доставлены в безопасное место на фоне ударов по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновников. Ранее армия Израиля сообщила, что наносит в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. "Израильские официальные лица заявили, что высокопоставленные израильские лидеры были перевезены в безопасное место", - написал Равид в соцсети Х.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022569541.html
иран
израиль
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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ

Axios: высокопоставленных израильских политиков доставили в безопасное место

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Высокопоставленные израильские политики были доставлены в безопасное место на фоне ударов по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновников.
Ранее армия Израиля сообщила, что наносит в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.
"Израильские официальные лица заявили, что высокопоставленные израильские лидеры были перевезены в безопасное место", - написал Равид в соцсети Х.
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес удары по Ирану, пишут СМИ
03:15
 
В миреИранИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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