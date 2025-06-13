https://ria.ru/20250613/izrail-2022573571.html

Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ

Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ

Высокопоставленные израильские политики были доставлены в безопасное место на фоне ударов по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:29:00+03:00

2025-06-13T04:29:00+03:00

2025-06-13T04:29:00+03:00

в мире

иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Высокопоставленные израильские политики были доставлены в безопасное место на фоне ударов по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновников. Ранее армия Израиля сообщила, что наносит в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. "Израильские официальные лица заявили, что высокопоставленные израильские лидеры были перевезены в безопасное место", - написал Равид в соцсети Х.

https://ria.ru/20250613/izrail-2022569541.html

иран

израиль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"