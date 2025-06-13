https://ria.ru/20250613/izrail-2022573571.html
Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ
Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ
Высокопоставленные израильские политики были доставлены в безопасное место на фоне ударов по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:29:00+03:00
2025-06-13T04:29:00+03:00
2025-06-13T04:29:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Высокопоставленные израильские политики были доставлены в безопасное место на фоне ударов по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновников. Ранее армия Израиля сообщила, что наносит в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. "Израильские официальные лица заявили, что высокопоставленные израильские лидеры были перевезены в безопасное место", - написал Равид в соцсети Х.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022569541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израильских политиков доставили в безопасное место, пишут СМИ
Axios: высокопоставленных израильских политиков доставили в безопасное место