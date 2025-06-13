https://ria.ru/20250613/izrail-2022571949.html
ЦАХАЛ заявила, что проводит постоянную оценку ситуации
ЦАХАЛ заявила, что проводит постоянную оценку ситуации - РИА Новости, 13.06.2025
ЦАХАЛ заявила, что проводит постоянную оценку ситуации
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проводит постоянную оценку ситуации в связи с операцией в Иране и будет информировать о любых изменениях. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:58:00+03:00
2025-06-13T03:58:00+03:00
2025-06-13T04:06:00+03:00
израиль
иран
в мире
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проводит постоянную оценку ситуации в связи с операцией в Иране и будет информировать о любых изменениях. "Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации и будет информировать о любых событиях", - говорится в заявлении армии.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Израиль, Иран, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
ЦАХАЛ заявила, что проводит постоянную оценку ситуации
Армия Израиля пообещала информировать о любых событиях