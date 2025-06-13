https://ria.ru/20250613/izrail-2022571949.html

ЦАХАЛ заявила, что проводит постоянную оценку ситуации

ЦАХАЛ заявила, что проводит постоянную оценку ситуации - РИА Новости, 13.06.2025

ЦАХАЛ заявила, что проводит постоянную оценку ситуации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проводит постоянную оценку ситуации в связи с операцией в Иране и будет информировать о любых изменениях. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:58:00+03:00

2025-06-13T03:58:00+03:00

2025-06-13T04:06:00+03:00

израиль

иран

в мире

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проводит постоянную оценку ситуации в связи с операцией в Иране и будет информировать о любых изменениях. "Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации и будет информировать о любых событиях", - говорится в заявлении армии.

https://ria.ru/20250613/izrail-2022571739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"