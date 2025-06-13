https://ria.ru/20250613/izrail-2022571835.html
Рубио подтвердил, что США не участвовали в ударах Израиля по Ирану
Рубио подтвердил, что США не участвовали в ударах Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Рубио подтвердил, что США не участвовали в ударах Израиля по Ирану
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу подтвердил, что США не участвовали в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:55:00+03:00
2025-06-13T03:55:00+03:00
2025-06-13T04:09:00+03:00
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обострение отношений сша и ирана
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операция израиля "восходящий лев"
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу подтвердил, что США не участвовали в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".Ранее в пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по десяткам целей в Иране, которые по их словам связаны с ядерной программой и военными объектами."Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе. Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны. Президент (США Дональд) Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и остаются в тесном контакте с нашими региональными партнерами. Позвольте мне прояснить: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США", - говорится в заявлении Рубио.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, обострение отношений сша и ирана, марко рубио, операция израиля "восходящий лев"
В мире, США, Израиль, Иран, Обострение отношений США и Ирана, Марко Рубио, Операция Израиля "Восходящий лев"
Рубио подтвердил, что США не участвовали в ударах Израиля по Ирану
Госсекретарь Рубио: США не участвовали в ударах Израиля по Ирану