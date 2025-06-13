https://ria.ru/20250613/izrail-2022571739.html
Израиль закрыл свое воздушное пространство
Израиль закрыл свое воздушное пространство - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль закрыл свое воздушное пространство
Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на министерство транспорта. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:54:00+03:00
2025-06-13T03:54:00+03:00
2025-06-13T16:31:00+03:00
израиль
в мире
исраэль кац
иран
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на министерство транспорта.Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Представитель командования тыла Цвика Тесслер заявляет, что в ближайшие несколько часов Израиль может столкнуться с "серьезным нападением с востока".
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html
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Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, пишет Times of Israel со ссылкой на минтранс.
Как передаQ04т корреспондент РИА Новости, израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта.
2025-06-13T03:54
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РИА Новости
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израиль, в мире, исраэль кац, иран, операция израиля "восходящий лев"
Израиль, В мире, Исраэль Кац, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израиль закрыл свое воздушное пространство
Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления