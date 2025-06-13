https://ria.ru/20250613/izrail-2022571739.html

Израиль закрыл свое воздушное пространство

Израиль закрыл свое воздушное пространство - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль закрыл свое воздушное пространство

Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на министерство транспорта. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:54:00+03:00

2025-06-13T03:54:00+03:00

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израиль

в мире

исраэль кац

иран

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на министерство транспорта.Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Представитель командования тыла Цвика Тесслер заявляет, что в ближайшие несколько часов Израиль может столкнуться с "серьезным нападением с востока".

https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html

израиль

иран

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Дарья Буймова

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Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, пишет Times of Israel со ссылкой на минтранс. Как передаQ04т корреспондент РИА Новости, израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта. 2025-06-13T03:54 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, в мире, исраэль кац, иран, операция израиля "восходящий лев"