Рейтинг@Mail.ru
Израиль закрыл свое воздушное пространство - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 13.06.2025 (обновлено: 16:31 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571739.html
Израиль закрыл свое воздушное пространство
Израиль закрыл свое воздушное пространство - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль закрыл свое воздушное пространство
Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на министерство транспорта. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:54:00+03:00
2025-06-13T16:31:00+03:00
израиль
в мире
исраэль кац
иран
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022584803_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9eb57fec0a0ec5be65afa0be1ed4e8f.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на министерство транспорта.Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Представитель командования тыла Цвика Тесслер заявляет, что в ближайшие несколько часов Израиль может столкнуться с "серьезным нападением с востока".
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, пишет Times of Israel со ссылкой на минтранс.
Как передаQ04т корреспондент РИА Новости, израильский аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы на фоне атаки Израиля по Ирану, пассажиров просят покинуть здание аэропорта.
2025-06-13T03:54
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022584803_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_093fb8c0a7d96f4366edff995e8427de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, исраэль кац, иран, операция израиля "восходящий лев"
Израиль, В мире, Исраэль Кац, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израиль закрыл свое воздушное пространство

Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на министерство транспорта.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.
Представитель командования тыла Цвика Тесслер заявляет, что в ближайшие несколько часов Израиль может столкнуться с "серьезным нападением с востока".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану
03:51
 
ИзраильВ миреИсраэль КацИранОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала