https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану
Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:51:00+03:00
2025-06-13T03:51:00+03:00
2025-06-13T04:06:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel.Ранее армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по целям в Иране."Некоторое время назад десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана", - говорится в заявлении."По окончании операции ядерная угроза со стороны Ирана исчезнет", — заявили изданию военные чиновники.Операция армии Израиля в Иране получила название "Нация львов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану
ЦАХАЛ: израильские ВВС наносят удары по иранским военным объектам