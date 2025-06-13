https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html

ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану

ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану

Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:51:00+03:00

2025-06-13T03:51:00+03:00

2025-06-13T04:06:00+03:00

в мире

иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel.Ранее армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по целям в Иране."Некоторое время назад десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана", - говорится в заявлении."По окончании операции ядерная угроза со стороны Ирана исчезнет", — заявили изданию военные чиновники.Операция армии Израиля в Иране получила название "Нация львов".

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Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"