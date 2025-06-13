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ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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03:51 13.06.2025 (обновлено: 04:06 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану
Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:51:00+03:00
2025-06-13T04:06:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel.Ранее армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по целям в Иране."Некоторое время назад десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана", - говорится в заявлении."По окончании операции ядерная угроза со стороны Ирана исчезнет", — заявили изданию военные чиновники.Операция армии Израиля в Иране получила название "Нация львов".
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571949.html
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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану

ЦАХАЛ: израильские ВВС наносят удары по иранским военным объектам

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel.
Ранее армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по целям в Иране.
"Некоторое время назад десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана", - говорится в заявлении.
"По окончании операции ядерная угроза со стороны Ирана исчезнет", — заявили изданию военные чиновники.
Операция армии Израиля в Иране получила название "Нация львов".
Здание Минобороны Израиля в Тель Авиве - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
ЦАХАЛ заявила, что проводит постоянную оценку ситуации
03:58
 
В миреИранИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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