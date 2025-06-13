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США не помогали Израилю во время нанесения ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
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03:26 13.06.2025 (обновлено: 04:06 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022570196.html
США не помогали Израилю во время нанесения ударов по Ирану, пишут СМИ
США не помогали Израилю во время нанесения ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
США не помогали Израилю во время нанесения ударов по Ирану, пишут СМИ
США не участвовали в нанесении Израилем ударов по Ирану и не оказывали помощь Тель-Авиву, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:26:00+03:00
2025-06-13T04:06:00+03:00
в мире
сша
иран
хосейн салами
аббас аракчи
вашингтон (штат)
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США не участвовали в нанесении Израилем ударов по Ирану и не оказывали помощь Тель-Авиву, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников.Ранее портал Axios сообщал, что израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране. До этого портал сообщал, что Вашингтон предупредил израильское правительство, что США не будут напрямую участвовать ни в одном ударе по Ирану."Не было участия или помощи со стороны США", - пишет агентство.В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщал, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегерана от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022569727.html
https://ria.ru/20250613/izrail-2022569541.html
сша
иран
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в мире, сша, иран, хосейн салами, аббас аракчи, вашингтон (штат), операция израиля "восходящий лев"
В мире, США, Иран, Хосейн Салами, Аббас Аракчи, Вашингтон (штат), Операция Израиля "Восходящий лев"
США не помогали Израилю во время нанесения ударов по Ирану, пишут СМИ

Reuters: США не участвовали в нанесении Израилем ударов по Ирану

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США не участвовали в нанесении Израилем ударов по Ирану и не оказывали помощь Тель-Авиву, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее портал Axios сообщал, что израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране. До этого портал сообщал, что Вашингтон предупредил израильское правительство, что США не будут напрямую участвовать ни в одном ударе по Ирану.
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"Не было участия или помощи со стороны США", - пишет агентство.
В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщал, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегерана от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
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В миреСШАИранХосейн СаламиАббас АракчиВашингтон (штат)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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