https://ria.ru/20250613/izrail-2022569727.html
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение - РИА Новости, 13.06.2025
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану, сообщает портал Axios. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:20:00+03:00
2025-06-13T03:20:00+03:00
2025-06-13T04:06:00+03:00
израиль
иран
исраэль кац
в мире
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану, сообщает портал Axios. "Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране", - сообщает портал. Axios приводит слова министра, согласно которым в ближайшее время ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022569541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, исраэль кац, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Израиль, Иран, Исраэль Кац, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение
Глава Минобороны Израиля Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране