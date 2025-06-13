https://ria.ru/20250613/izrail-2022569727.html

Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение

Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение - РИА Новости, 13.06.2025

Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану, сообщает портал Axios. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:20:00+03:00

2025-06-13T03:20:00+03:00

2025-06-13T04:06:00+03:00

израиль

иран

исраэль кац

в мире

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану, сообщает портал Axios. "Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране", - сообщает портал. Axios приводит слова министра, согласно которым в ближайшее время ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль.

https://ria.ru/20250613/izrail-2022569541.html

израиль

иран

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, иран, исраэль кац, в мире, операция израиля "восходящий лев"