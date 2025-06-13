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Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение - РИА Новости, 13.06.2025
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03:20 13.06.2025 (обновлено: 04:06 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022569727.html
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение - РИА Новости, 13.06.2025
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану, сообщает портал Axios. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:20:00+03:00
2025-06-13T04:06:00+03:00
израиль
иран
исраэль кац
в мире
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану, сообщает портал Axios. "Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране", - сообщает портал. Axios приводит слова министра, согласно которым в ближайшее время ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022569541.html
израиль
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израиль, иран, исраэль кац, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Израиль, Иран, Исраэль Кац, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение

Глава Минобороны Израиля Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану, сообщает портал Axios.
"Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране", - сообщает портал.
Axios приводит слова министра, согласно которым в ближайшее время ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль.
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес удары по Ирану, пишут СМИ
03:15
 
ИзраильИранИсраэль КацВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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