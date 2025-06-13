https://ria.ru/20250613/izrail-2022569541.html

Израиль нанес удары по Ирану, пишут СМИ

Израиль нанес удары по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль нанес удары по Ирану, пишут СМИ

Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране, сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:15:00+03:00

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израиль

иран

обострение отношений сша и ирана

в мире

хосейн салами

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

вашингтон (штат)

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране, сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники.В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.

https://ria.ru/20250613/iran-2022569443.html

израиль

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, иран, обострение отношений сша и ирана, в мире, хосейн салами, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, вашингтон (штат), операция израиля "восходящий лев"