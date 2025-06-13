https://ria.ru/20250613/izrail-2022569541.html
Израиль нанес удары по Ирану, пишут СМИ
Израиль нанес удары по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль нанес удары по Ирану, пишут СМИ
Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране, сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:15:00+03:00
2025-06-13T03:15:00+03:00
2025-06-13T04:06:00+03:00
израиль
иран
обострение отношений сша и ирана
в мире
хосейн салами
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
вашингтон (штат)
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране, сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники.В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
https://ria.ru/20250613/iran-2022569443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, обострение отношений сша и ирана, в мире, хосейн салами, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, вашингтон (штат), операция израиля "восходящий лев"
Израиль, Иран, Обострение отношений США и Ирана, В мире, Хосейн Салами, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Вашингтон (штат), Операция Израиля "Восходящий лев"
Израиль нанес удары по Ирану, пишут СМИ
Axios: Израиль нанес удары по Ирану