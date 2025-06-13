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Израиль два раза атаковал авиабазу на западе Ирана за час, пишут СМИ

Израиль два раза атаковал авиабазу на западе Ирана за час, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль два раза атаковал авиабазу на западе Ирана за час, пишут СМИ

Израиль два раза атаковал авиабазу на западе Ирана за последний час, передает агентство Fars. РИА Новости, 13.06.2025

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Израиль два раза атаковал авиабазу на западе Ирана за последний час, передает агентство Fars. "Авиабаза "Нуже" в Хамадане была атакована два раза в течение последнего часа израильскими ракетами", - сообщило агентство.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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операция израиля "восходящий лев", обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран, в мире