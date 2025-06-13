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При атаке Израиля на западе Ирана погиб один человек, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
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08:32 13.06.2025 (обновлено: 08:44 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/isna-2022596142.html
При атаке Израиля на западе Ирана погиб один человек, пишут СМИ
При атаке Израиля на западе Ирана погиб один человек, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
При атаке Израиля на западе Ирана погиб один человек, пишут СМИ
Один человек погиб, еще 24 пострадали после атака Израиля на западной границе Ирана, сообщило агентство ISNA. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:32:00+03:00
2025-06-13T08:44:00+03:00
израиль
иран
в мире
операция израиля "восходящий лев"
али хаменеи
тегеран (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще 24 пострадали после атака Израиля на западной границе Ирана, сообщило агентство ISNA."Один человек погиб, 24 пострадали в результате атак Израиля в (городском округе) Касре-Ширин (расположен в провинции Керманшах на западной границе Ирана)", - говорится в сообщении.Ранее в Иране сообщали о двух погибших и шести пострадавших в результате атаки Израиля на три военных округа и гарнизона в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан. Также в Тегеране, по данным СМИ, погибли пять человек, 20 пострадали.Общее число погибших, если суммировать информацию, составляет не менее восьми человек, по меньшей мере 50 пострадали. При этом в Иране не уточняют, были ли погибшие и пострадавшие гражданскими или военными. Однако власти Ирана обвиняли Израиль в нанесении ударов по жилым районам в Тегеране, в том числе тем, где жили иранские военные и официальные лица.СМИ писали и о взрывах и в провинции Хузестан на юго-западе Ирана.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html
израиль
иран
тегеран (город)
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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
2025-06-13T08:32
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PT0M46S
Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз.
Агентство Mehr опубликовало кадры с густым дымом после взрывов в Тебризе.
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израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Иран, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев", Али Хаменеи, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При атаке Израиля на западе Ирана погиб один человек, пишут СМИ

ISNA: при атаке Израиля на Иран погиб один человек в округе Касре-Ширин

© AP Photo / Vahid SalemiПожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще 24 пострадали после атака Израиля на западной границе Ирана, сообщило агентство ISNA.
"Один человек погиб, 24 пострадали в результате атак Израиля в (городском округе) Касре-Ширин (расположен в провинции Керманшах на западной границе Ирана)", - говорится в сообщении.
Ранее в Иране сообщали о двух погибших и шести пострадавших в результате атаки Израиля на три военных округа и гарнизона в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан. Также в Тегеране, по данным СМИ, погибли пять человек, 20 пострадали.
Общее число погибших, если суммировать информацию, составляет не менее восьми человек, по меньшей мере 50 пострадали. При этом в Иране не уточняют, были ли погибшие и пострадавшие гражданскими или военными. Однако власти Ирана обвиняли Израиль в нанесении ударов по жилым районам в Тегеране, в том числе тем, где жили иранские военные и официальные лица.
СМИ писали и о взрывах и в провинции Хузестан на юго-западе Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
07:39
 
ИзраильИранВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"Али ХаменеиТегеран (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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