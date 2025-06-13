https://ria.ru/20250613/irkutsk-2022645606.html
В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО
В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО - РИА Новости, 13.06.2025
В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО
Женщину, которая разместила в Сети видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО и по поводу празднования Дня России, задержали в Иркутске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:28:00+03:00
2025-06-13T13:28:00+03:00
2025-06-13T15:38:00+03:00
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ИРКУТСК, 13 июн — РИА Новости. Женщину, которая разместила в Сети видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО и по поводу празднования Дня России, задержали в Иркутске, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Иркутской области. В Иркутской области проводится проверка по факту публичной дискредитации Вооруженных Сил России. В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает оскорбления в адрес Вооруженных Сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". После того как видеозапись распространилась, женщина закрыла свой аккаунт. "Сотрудники полиции в Иркутске задержали женщину, записавшую оскорбительное видео. Ею оказалась 35-летняя жительница города Шелехова, находившаяся в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел и доставлении в отдел полиции женщина вела себя неадекватно и вызывающе, также несколько раз пытаясь убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она прошла процедуру по установлению состояния опьянения или употребления запрещенных веществ", — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что женщина ранее работала бортпроводницей, имеет судимость. Открывать дверь сотрудникам полиции она не стала, сославшись на неисправность замка. Спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специальных инструментов. В настоящее время действиям нарушительницы дается правовая оценка. Руководитель регионального отделения Народного фронта в Иркутской области и замруководителя Общественного совета при региональном ГУ МВД России Елена Зубун также отреагировала на видео с оскорблениями бойцов СВО. "Наши ребята, нередко рискуя жизнью, защищают мирное небо для всех, включая таких горе-блогеров. Знаем, что правоохранительные органы уже начали проверку. Надеемся, автор ролика понесет заслуженное наказание", — отметила Зубун.В настоящее время женщина доставлена в СК России, с ней работают следователи.
https://ria.ru/20241030/krym-1980863749.html
https://ria.ru/20250223/zaderzhanie-2001173056.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Иркутск, Иркутская область, Общество
В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО
В Иркутске задержали женщину, записавшую видео с оскорблением в адрес бойцов СВО
ИРКУТСК, 13 июн — РИА Новости. Женщину, которая разместила в Сети видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО и по поводу празднования Дня России, задержали в Иркутске, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области проводится проверка по факту публичной дискредитации Вооруженных Сил России. В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает оскорбления в адрес Вооруженных Сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". После того как видеозапись распространилась, женщина закрыла свой аккаунт.
"Сотрудники полиции в Иркутске задержали женщину, записавшую оскорбительное видео. Ею оказалась 35-летняя жительница города Шелехова, находившаяся в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел и доставлении в отдел полиции женщина вела себя неадекватно и вызывающе, также несколько раз пытаясь убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она прошла процедуру по установлению состояния опьянения или употребления запрещенных веществ", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что женщина ранее работала бортпроводницей, имеет судимость. Открывать дверь сотрудникам полиции она не стала, сославшись на неисправность замка. Спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специальных инструментов. В настоящее время действиям нарушительницы дается правовая оценка.
Руководитель регионального отделения Народного фронта в Иркутской области и замруководителя Общественного совета при региональном ГУ МВД России Елена Зубун также отреагировала на видео с оскорблениями бойцов СВО.
"Наши ребята, нередко рискуя жизнью, защищают мирное небо для всех, включая таких горе-блогеров. Знаем, что правоохранительные органы уже начали проверку. Надеемся, автор ролика понесет заслуженное наказание", — отметила Зубун.
В настоящее время женщина доставлена в СК России, с ней работают следователи.