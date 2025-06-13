Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 13.06.2025 (обновлено: 15:38 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/irkutsk-2022645606.html
В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО
В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО - РИА Новости, 13.06.2025
В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО
Женщину, которая разместила в Сети видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО и по поводу празднования Дня России, задержали в Иркутске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:28:00+03:00
2025-06-13T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
иркутск
иркутская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022645828_68:0:1109:585_1920x0_80_0_0_9ec4f1572afca4bf0bd107f9f3d0dbe8.jpg
ИРКУТСК, 13 июн — РИА Новости. Женщину, которая разместила в Сети видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО и по поводу празднования Дня России, задержали в Иркутске, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Иркутской области. В Иркутской области проводится проверка по факту публичной дискредитации Вооруженных Сил России. В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает оскорбления в адрес Вооруженных Сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". После того как видеозапись распространилась, женщина закрыла свой аккаунт. "Сотрудники полиции в Иркутске задержали женщину, записавшую оскорбительное видео. Ею оказалась 35-летняя жительница города Шелехова, находившаяся в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел и доставлении в отдел полиции женщина вела себя неадекватно и вызывающе, также несколько раз пытаясь убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она прошла процедуру по установлению состояния опьянения или употребления запрещенных веществ", — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что женщина ранее работала бортпроводницей, имеет судимость. Открывать дверь сотрудникам полиции она не стала, сославшись на неисправность замка. Спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специальных инструментов. В настоящее время действиям нарушительницы дается правовая оценка. Руководитель регионального отделения Народного фронта в Иркутской области и замруководителя Общественного совета при региональном ГУ МВД России Елена Зубун также отреагировала на видео с оскорблениями бойцов СВО. "Наши ребята, нередко рискуя жизнью, защищают мирное небо для всех, включая таких горе-блогеров. Знаем, что правоохранительные органы уже начали проверку. Надеемся, автор ролика понесет заслуженное наказание", — отметила Зубун.В настоящее время женщина доставлена в СК России, с ней работают следователи.
https://ria.ru/20241030/krym-1980863749.html
https://ria.ru/20250223/zaderzhanie-2001173056.html
россия
иркутск
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Илья Абрамов
Илья Абрамов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022645828_160:0:1109:712_1920x0_80_0_0_99380e39198fb1e9c9414f97438bc834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, иркутск, иркутская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Иркутск, Иркутская область, Общество
В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО

В Иркутске задержали женщину, записавшую видео с оскорблением в адрес бойцов СВО

© МВД38/TelegramЖенщина, записавшая видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО
Женщина, записавшая видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© МВД38/Telegram
Женщина, записавшая видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 13 июн — РИА Новости. Женщину, которая разместила в Сети видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО и по поводу празднования Дня России, задержали в Иркутске, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области проводится проверка по факту публичной дискредитации Вооруженных Сил России. В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает оскорбления в адрес Вооруженных Сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". После того как видеозапись распространилась, женщина закрыла свой аккаунт.
© МВД38/TelegramЖенщина, записавшая видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО
Женщину, записавшую видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО, задержали в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© МВД38/Telegram
Женщина, записавшая видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО
"Сотрудники полиции в Иркутске задержали женщину, записавшую оскорбительное видео. Ею оказалась 35-летняя жительница города Шелехова, находившаяся в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел и доставлении в отдел полиции женщина вела себя неадекватно и вызывающе, также несколько раз пытаясь убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она прошла процедуру по установлению состояния опьянения или употребления запрещенных веществ", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что женщина ранее работала бортпроводницей, имеет судимость. Открывать дверь сотрудникам полиции она не стала, сославшись на неисправность замка. Спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специальных инструментов. В настоящее время действиям нарушительницы дается правовая оценка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Крыму десятилетняя девочка дискредитировала ВС России в Сети
30 октября 2024, 11:36
Руководитель регионального отделения Народного фронта в Иркутской области и замруководителя Общественного совета при региональном ГУ МВД России Елена Зубун также отреагировала на видео с оскорблениями бойцов СВО.
"Наши ребята, нередко рискуя жизнью, защищают мирное небо для всех, включая таких горе-блогеров. Знаем, что правоохранительные органы уже начали проверку. Надеемся, автор ролика понесет заслуженное наказание", — отметила Зубун.
В настоящее время женщина доставлена в СК России, с ней работают следователи.
Матвей Леванов, который проявил агрессию в отношении жены участника СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО
23 февраля, 22:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияИркутскИркутская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала