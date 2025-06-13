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Постпред Ирана заявил о возможных последствиях повреждения ядерных объектов

Постпред Ирана заявил о возможных последствиях повреждения ядерных объектов - РИА Новости, 14.06.2025

Постпред Ирана заявил о возможных последствиях повреждения ядерных объектов

Любое повреждение ядерных объектов Ирана грозит "катастрофическими" последствиями, в том числе и за пределами региона, сообщил постпред ИРИ в ООН Амир Саид... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-13T23:53:00+03:00

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ООН, 14 июн - РИА Новости. Любое повреждение ядерных объектов Ирана грозит "катастрофическими" последствиями, в том числе и за пределами региона, сообщил постпред ИРИ в ООН Амир Саид Иравани."Это безрассудное нападение на охраняемые ядерные объекты противоречит не только основополагающим принципам международного права, но и элементарному человеческому сознанию. Любое повреждение этих объектов чревато катастрофическими радиологическими последствиями, которые не ограничатся Ираном, но могут распространиться по всему региону и за его пределы", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T23:53 true PT0M34S

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Дарья Буймова

в мире, иран, оон, обострение отношений сша и ирана, израиль, видео