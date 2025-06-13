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Постпред Ирана заявил о возможных последствиях повреждения ядерных объектов - РИА Новости, 14.06.2025
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23:53 13.06.2025 (обновлено: 00:10 14.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022731357.html
Постпред Ирана заявил о возможных последствиях повреждения ядерных объектов
Постпред Ирана заявил о возможных последствиях повреждения ядерных объектов - РИА Новости, 14.06.2025
Постпред Ирана заявил о возможных последствиях повреждения ядерных объектов
Любое повреждение ядерных объектов Ирана грозит "катастрофическими" последствиями, в том числе и за пределами региона, сообщил постпред ИРИ в ООН Амир Саид... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-13T23:53:00+03:00
2025-06-14T00:10:00+03:00
в мире
иран
оон
обострение отношений сша и ирана
израиль
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ООН, 14 июн - РИА Новости. Любое повреждение ядерных объектов Ирана грозит "катастрофическими" последствиями, в том числе и за пределами региона, сообщил постпред ИРИ в ООН Амир Саид Иравани."Это безрассудное нападение на охраняемые ядерные объекты противоречит не только основополагающим принципам международного права, но и элементарному человеческому сознанию. Любое повреждение этих объектов чревато катастрофическими радиологическими последствиями, которые не ограничатся Ираном, но могут распространиться по всему региону и за его пределы", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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в мире, иран, оон, обострение отношений сша и ирана, израиль, видео
В мире, Иран, ООН, Обострение отношений США и Ирана, Израиль
Постпред Ирана заявил о возможных последствиях повреждения ядерных объектов
ООН, 14 июн - РИА Новости. Любое повреждение ядерных объектов Ирана грозит "катастрофическими" последствиями, в том числе и за пределами региона, сообщил постпред ИРИ в ООН Амир Саид Иравани.
2025-06-13T23:53
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Постпред Ирана заявил о возможных последствиях повреждения ядерных объектов

Постпред Ирана в ООН Иравани: повреждение ядерных объектов грозит катастрофой

© Mehr News AgencyВзрыв в аэропорту иранского Тебриза
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Mehr News Agency
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза. Архивное фото
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ООН, 14 июн - РИА Новости. Любое повреждение ядерных объектов Ирана грозит "катастрофическими" последствиями, в том числе и за пределами региона, сообщил постпред ИРИ в ООН Амир Саид Иравани.
"Это безрассудное нападение на охраняемые ядерные объекты противоречит не только основополагающим принципам международного права, но и элементарному человеческому сознанию. Любое повреждение этих объектов чревато катастрофическими радиологическими последствиями, которые не ограничатся Ираном, но могут распространиться по всему региону и за его пределы", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреИранООНОбострение отношений США и ИранаИзраиль
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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