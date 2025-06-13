https://ria.ru/20250613/iran-2022730992.html
Иран обвинил США в поддержке израильских атак против республики
Иран обвинил США в поддержке израильских атак против республики - РИА Новости, 14.06.2025
Иран обвинил США в поддержке израильских атак против республики
Атаки Израиля против Ирана осуществлялись при разведывательной и политической поддержке США, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-13T23:50:00+03:00
2025-06-13T23:50:00+03:00
2025-06-14T00:22:00+03:00
в мире
иран
израиль
оон
обострение отношений сша и ирана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022698173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a313c06cef0f70a78247fbd8ecc8ba58.jpg
ООН, 14 июн - РИА Новости. Атаки Израиля против Ирана осуществлялись при разведывательной и политической поддержке США, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани."Прошлой ночью израильский режим, самый опасный и террористический режим в мире, при полной разведывательной и политической поддержке администрации США провел серию скоординированных и преднамеренных военных атак в нескольких городах Ирана", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН."Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских нападений с применением американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны", – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022698173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39ebf0a065bc1de973da9318c5d5a889.jpg
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
2025-06-13T23:50
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, оон, обострение отношений сша и ирана, сша, видео
В мире, Иран, Израиль, ООН, Обострение отношений США и Ирана, США
Иран обвинил США в поддержке израильских атак против республики
Постпред Ирана в ООН Иравани: атаки Израиля осуществлялись при поддержке США