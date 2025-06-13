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Иран обвинил США в поддержке израильских атак против республики

Иран обвинил США в поддержке израильских атак против республики - РИА Новости, 14.06.2025

Иран обвинил США в поддержке израильских атак против республики

Атаки Израиля против Ирана осуществлялись при разведывательной и политической поддержке США, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-13T23:50:00+03:00

2025-06-13T23:50:00+03:00

2025-06-14T00:22:00+03:00

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ООН, 14 июн - РИА Новости. Атаки Израиля против Ирана осуществлялись при разведывательной и политической поддержке США, сообщил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани."Прошлой ночью израильский режим, самый опасный и террористический режим в мире, при полной разведывательной и политической поддержке администрации США провел серию скоординированных и преднамеренных военных атак в нескольких городах Ирана", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН."Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских нападений с применением американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны", – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T23:50 true PT0M34S

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Дарья Буймова

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