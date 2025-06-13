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Иран нанес удары по израильским центрам производства ракет, заявили в КСИР
Иран нанес удары по израильским центрам производства ракет, заявили в КСИР - РИА Новости, 13.06.2025
Иран нанес удары по израильским центрам производства ракет, заявили в КСИР
Тегеран нанес удары по объектам военной промышленности Израиля и центра производства ракет, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), заявление... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:23:00+03:00
2025-06-13T23:23:00+03:00
2025-06-13T23:39:00+03:00
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обострение конфликта между израилем и ираном
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Тегеран нанес удары по объектам военной промышленности Израиля и центра производства ракет, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), заявление опубликовано агентством Tasnim."В ходе операции были использованы беспилотники и ракеты военно-космических сил Ирана... и были нанесены удары по центрам военной промышленности, которые занимаются производством ракет и другого военного оборудования", - говорится в заявлении.КСИР также отмечает, что нанес удары по военным базам Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
2025-06-13T23:23
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PT66M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город), видео
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Тегеран (город)
Иран нанес удары по израильским центрам производства ракет, заявили в КСИР
КСИР: Иран нанес удары по израильским объектам военной промышленности