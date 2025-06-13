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Иран нанес удары по израильским центрам производства ракет, заявили в КСИР

Иран нанес удары по израильским центрам производства ракет, заявили в КСИР - РИА Новости, 13.06.2025

Иран нанес удары по израильским центрам производства ракет, заявили в КСИР

Тегеран нанес удары по объектам военной промышленности Израиля и центра производства ракет, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), заявление... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:23:00+03:00

2025-06-13T23:23:00+03:00

2025-06-13T23:39:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Тегеран нанес удары по объектам военной промышленности Израиля и центра производства ракет, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), заявление опубликовано агентством Tasnim."В ходе операции были использованы беспилотники и ракеты военно-космических сил Ирана... и были нанесены удары по центрам военной промышленности, которые занимаются производством ракет и другого военного оборудования", - говорится в заявлении.КСИР также отмечает, что нанес удары по военным базам Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-13T23:23 true PT66M12S

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Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город), видео