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Удары Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии, заявили в Тегеране - РИА Новости, 13.06.2025
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22:43 13.06.2025 (обновлено: 22:56 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022722076.html
Удары Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии, заявили в Тегеране
Удары Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии, заявили в Тегеране - РИА Новости, 13.06.2025
Удары Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии, заявили в Тегеране
Действия Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии в вопросе ядерной сделки с США, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:43:00+03:00
2025-06-13T22:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Действия Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии в вопросе ядерной сделки с США, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Мы находились на дипломатическом пути, проводили консультации с оманскими коллегами по поводу участия в новом раунде переговоров с с представителями США, однако агрессия "сионистского режима" вынудила нас сойти с дипломатического пути", - сказал он индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару по телефону.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) позднее заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Удары Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии, заявили в Тегеране

Глава МИД Ирана Аракчи: удары Израиля вынудили Тегеран сойти с пути дипломатии

© Getty Images / AnadoluРакетный удар Ирана по Израилю
Ракетный удар Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Anadolu
Ракетный удар Ирана по Израилю
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Действия Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии в вопросе ядерной сделки с США, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы находились на дипломатическом пути, проводили консультации с оманскими коллегами по поводу участия в новом раунде переговоров с с представителями США, однако агрессия "сионистского режима" вынудила нас сойти с дипломатического пути", - сказал он индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару по телефону.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) позднее заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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