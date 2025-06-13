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Удары Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии, заявили в Тегеране

Удары Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии, заявили в Тегеране - РИА Новости, 13.06.2025

Удары Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии, заявили в Тегеране

Действия Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии в вопросе ядерной сделки с США, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T22:43:00+03:00

2025-06-13T22:43:00+03:00

2025-06-13T22:56:00+03:00

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иран

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Действия Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии в вопросе ядерной сделки с США, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Мы находились на дипломатическом пути, проводили консультации с оманскими коллегами по поводу участия в новом раунде переговоров с с представителями США, однако агрессия "сионистского режима" вынудила нас сойти с дипломатического пути", - сказал он индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару по телефону.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) позднее заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном