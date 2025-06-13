Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 13.06.2025 (обновлено: 20:30 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022707024.html
Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025
Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
Россия продолжит тесные контакты с руководством Ирана и Израиля, направленные на урегулирование ситуации, чреватой пагубными последствиями, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T20:29:00+03:00
2025-06-13T20:30:00+03:00
в мире
россия
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
московский кремль (музей-заповедник)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022705962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c1d0604788c3971fdc27f6156c641ac.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит тесные контакты с руководством Ирана и Израиля, направленные на урегулирование ситуации, чреватой пагубными последствиями, сообщает пресс-служба Кремля. "Условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
россия
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022705962_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_41ffe5f5e35753ac47ee09ab276fa67b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, московский кремль (музей-заповедник)
В мире, Россия, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Московский Кремль (музей-заповедник)
Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

Кремль: РФ будет в контакте с Израилем и Ираном для урегулирования конфликта

© Getty Images / NurPhoto/TelegramПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Telegram
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит тесные контакты с руководством Ирана и Израиля, направленные на урегулирование ситуации, чреватой пагубными последствиями, сообщает пресс-служба Кремля.
"Условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона", - говорится в сообщении.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
 
В миреРоссияИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и ИраномМосковский Кремль (музей-заповедник)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала