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Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025
Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
Россия продолжит тесные контакты с руководством Ирана и Израиля, направленные на урегулирование ситуации, чреватой пагубными последствиями, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T20:29:00+03:00
2025-06-13T20:29:00+03:00
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обострение конфликта между израилем и ираном
московский кремль (музей-заповедник)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит тесные контакты с руководством Ирана и Израиля, направленные на урегулирование ситуации, чреватой пагубными последствиями, сообщает пресс-служба Кремля. "Условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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в мире, россия, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, московский кремль (музей-заповедник)
В мире, Россия, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Московский Кремль (музей-заповедник)
Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
Кремль: РФ будет в контакте с Израилем и Ираном для урегулирования конфликта