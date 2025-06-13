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Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025

Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

Россия продолжит тесные контакты с руководством Ирана и Израиля, направленные на урегулирование ситуации, чреватой пагубными последствиями, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:29:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

московский кремль (музей-заповедник)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит тесные контакты с руководством Ирана и Израиля, направленные на урегулирование ситуации, чреватой пагубными последствиями, сообщает пресс-служба Кремля. "Условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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в мире, россия, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, московский кремль (музей-заповедник)