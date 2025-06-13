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Израиль не избежит ответственности за атаки, заявил верховный лидер Ирана

Израиль не избежит ответственности за атаки, заявил верховный лидер Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль не избежит ответственности за атаки, заявил верховный лидер Ирана

Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:26:00+03:00

2025-06-13T20:26:00+03:00

2025-06-13T21:03:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи."Вооруженные силы будут действовать с силой... Израиль не сможет остаться невредимым после этого преступления", - говорится в отрывках обращения Хаменеи, которые приводит его пресс-служба.Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения".Полная версия обращения Хаменеи выйдет позднее, отмечает пресс-служба иранского лидера.Хаменеи не появлялся на государственном телевидении, хотя иранские СМИ ранее сообщали, что он выступит с обращением в прямом эфире.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, иран, израиль, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном