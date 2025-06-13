https://ria.ru/20250613/iran-2022701327.html

Храм святителя Николая в Тегеране не пострадал при израильских атаках

Храм святителя Николая в Тегеране не пострадал при израильских атаках - РИА Новости, 13.06.2025

Храм святителя Николая в Тегеране не пострадал при израильских атаках

Храм святителя Николая Русской православной церкви в Тегеране и дом престарелых при нём не пострадали в ходе военной атаки Ирана на Израиль, рассказал РИА... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T19:48:00+03:00

2025-06-13T19:48:00+03:00

2025-06-13T19:48:00+03:00

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МОСКВА, 13 июня – РИА Новости. Храм святителя Николая Русской православной церкви в Тегеране и дом престарелых при нём не пострадали в ходе военной атаки Ирана на Израиль, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Николай Балашов. "Русский храм святителя Николая в Тегеране и дом престарелых при нём не пострадали в ходе бомбардировок. Игумен Варлаам (настоятель храма - ред) во время обстрела находился в пастырской поездке в другой стране региона. Будет решаться вопрос о его возвращении в Тегеран, что непросто, поскольку воздушное пространство над Ираном закрыто", - рассказал Балашов. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". В РПЦ надеются на мудрость религиозных деятелей Израиля и Ирана в преодолении конфликта.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T19:48 true PT0M34S

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), николай балашов, русская православная церковь, православие, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)