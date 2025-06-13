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Иран заявил об отсутствии утечки радиации на ядерных объектах - РИА Новости, 13.06.2025
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17:37 13.06.2025 (обновлено: 17:50 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022687109.html
Иран заявил об отсутствии утечки радиации на ядерных объектах
Иран заявил об отсутствии утечки радиации на ядерных объектах - РИА Новости, 13.06.2025
Иран заявил об отсутствии утечки радиации на ядерных объектах
Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил об отсутствии серьезного ущерба на ядерном объекте в Натанзе в результате ударов... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:37:00+03:00
2025-06-13T17:50:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил об отсутствии серьезного ущерба на ядерном объекте в Натанзе в результате ударов Израиля и отсутствии утечек радиации."Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный. У нас не было и жертв. Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения. Также не было серьезного ущерба. Но в данный момент мы проводим его оценку", - приводит портал правительства Ирана слова Эслами.Ранее ОАЭИ также сообщало об отсутствии утечек за пределы ядерных объектов, отмечая, что объект в Натанзе получил лишь поверхностные повреждения, а объект в Фордо и вовсе не был атакован. Оба объекта, отмечали в организации, находятся глубоко под землей.В то же время в ряде иранских СМИ со ссылкой на ОАЭИ распространилась информация о наличии утечек внутри объекта в Натанзе.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик
Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик.
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран заявил об отсутствии утечки радиации на ядерных объектах

Иран заявил об отсутствии утечки на ядерном объекте в Натанзе после ударов ЦАХАЛ

© Mehr News AgencyВзрыв в аэропорту иранского Тебриза
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Mehr News Agency
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил об отсутствии серьезного ущерба на ядерном объекте в Натанзе в результате ударов Израиля и отсутствии утечек радиации.
"Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный. У нас не было и жертв. Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения. Также не было серьезного ущерба. Но в данный момент мы проводим его оценку", - приводит портал правительства Ирана слова Эслами.
Ранее ОАЭИ также сообщало об отсутствии утечек за пределы ядерных объектов, отмечая, что объект в Натанзе получил лишь поверхностные повреждения, а объект в Фордо и вовсе не был атакован. Оба объекта, отмечали в организации, находятся глубоко под землей.
В то же время в ряде иранских СМИ со ссылкой на ОАЭИ распространилась информация о наличии утечек внутри объекта в Натанзе.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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