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Иран заявил об отсутствии утечки радиации на ядерных объектах

Иран заявил об отсутствии утечки радиации на ядерных объектах - РИА Новости, 13.06.2025

Иран заявил об отсутствии утечки радиации на ядерных объектах

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил об отсутствии серьезного ущерба на ядерном объекте в Натанзе в результате ударов... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:37:00+03:00

2025-06-13T17:37:00+03:00

2025-06-13T17:50:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил об отсутствии серьезного ущерба на ядерном объекте в Натанзе в результате ударов Израиля и отсутствии утечек радиации."Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный. У нас не было и жертв. Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения. Также не было серьезного ущерба. Но в данный момент мы проводим его оценку", - приводит портал правительства Ирана слова Эслами.Ранее ОАЭИ также сообщало об отсутствии утечек за пределы ядерных объектов, отмечая, что объект в Натанзе получил лишь поверхностные повреждения, а объект в Фордо и вовсе не был атакован. Оба объекта, отмечали в организации, находятся глубоко под землей.В то же время в ряде иранских СМИ со ссылкой на ОАЭИ распространилась информация о наличии утечек внутри объекта в Натанзе.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик. 2025-06-13T17:37 true PT0M46S

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном