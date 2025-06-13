Иран заявил об отсутствии утечки радиации на ядерных объектах

ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил об отсутствии серьезного ущерба на ядерном объекте в Натанзе в результате ударов Израиля и отсутствии утечек радиации."Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный. У нас не было и жертв. Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения. Также не было серьезного ущерба. Но в данный момент мы проводим его оценку", - приводит портал правительства Ирана слова Эслами.Ранее ОАЭИ также сообщало об отсутствии утечек за пределы ядерных объектов, отмечая, что объект в Натанзе получил лишь поверхностные повреждения, а объект в Фордо и вовсе не был атакован. Оба объекта, отмечали в организации, находятся глубоко под землей.В то же время в ряде иранских СМИ со ссылкой на ОАЭИ распространилась информация о наличии утечек внутри объекта в Натанзе.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик
Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик.
ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил об отсутствии серьезного ущерба на ядерном объекте в Натанзе в результате ударов Израиля и отсутствии утечек радиации.
"Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный. У нас не было и жертв. Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения. Также не было серьезного ущерба. Но в данный момент мы проводим его оценку", - приводит портал правительства Ирана слова Эслами.
Ранее ОАЭИ также сообщало об отсутствии утечек за пределы ядерных объектов, отмечая, что объект в Натанзе получил лишь поверхностные повреждения, а объект в Фордо и вовсе не был атакован. Оба объекта, отмечали в организации, находятся глубоко под землей.
В то же время в ряде иранских СМИ со ссылкой на ОАЭИ распространилась информация о наличии утечек внутри объекта в Натанзе.
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